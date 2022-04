Grettell Valdez se someterá a su primera quimioterapia tras cirugía

La actriz Grettell Valdez dio a conocer que ya se realizó su primera radiación tras someterse a una cirugía en el dedo para evitar un cáncer.

Por Diana Laura Sánchez

Tras su cirugía en enero pasado, Grettell Valdez sigue tomando las medidas necesarias para evitar el riesgo de desarrollar un cáncer, ya que anteriormente le fue detectada una verruga que los médicos pudieron retirar a tiempo para cuidar la salud de la famosa.

Mediante una serie de preguntas y respuestas en redes sociales, Grettell dio a conocer los detalles de su salud en los últimos meses, y explicó que sigue su tratamiento de manera puntual para tener una total recuperación. “Mi dedo cada vez va mejor. La verdad es que estuve en muy buenas manos, mi cirujano hizo maravillas”, dijo.

“Ya casi no me duele, ya me hicieron mi primera radiación, van a ser tres y después empiezo mi quimioterapia”, agregó.

Por otro lado, días después de someterse a la cirugía, Grettell reveló que la causa del problema fue un manicure que le fue realizado con instrumentos sucios y aconsejó a sus seguidores ser cuidadosos con los lugares a los que van. “Les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, afirmó.

Además, desmintió que su dedo le fuera amputado y detalló que el procedimiento resultó exitoso. “Ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, tanto hace cinco años, como ahora, pero como tengo el mejor cirujano del mundo, jaló de mi dedo piel y logró cerrar, entonces quedó magnifico”.

Superó el cáncer en 2018…

En ese año, le fue diagnosticado cáncer en su dedo pulgar, y con la ayuda de una cirugía pudo salir adelante.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia”.

Gretell pensó que ya había superado su enfermedad, sin embargo, se sometió de nueva cuenta a otra cirugía.

“Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer. Entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es. Sí me van a tener que quitar quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, dijo semanas antes de operarse.

Finalmente, dijo estar muy agradecida con Dios el haber salido a salvo de la difícil situación. “Estas pruebas que te pone Dios en la vida hay que tomarlas con mucha fortaleza y la verdad es que yo estoy muy bendecida, porque tengo gente a mi lado muy valiosa”.

