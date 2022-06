“Tenía miedo de morirme de dolor”: la hija de Mariana Levy tras la muerte de la actriz

María perdió a su madre, -la fallecida actriz Mariana Levy-, cuando tenía 9 años.

María se sinceró sobre lo duro que fue crecer sin su mamá, puesto que han pasado 17 años de la muerte de la actriz Mariana Levy y desde entonces la vida de sus hijos ha dado un giro radical, ya que con el paso de los años han tenido que afrontar la pérdida de su madre.

Durante todos estos años, Mariana ha sufrido momentos muy difíciles tras la muerte de su mamá. Tras este lamentable suceso, la joven fotógrafa se sinceró sobre cómo le afectó su muerte y cómo logró salir adelante a pesar del dolor que le provocó el deceso de Mariana Levy.

“Considero que tuve una infancia un poco dura, eso es completamente relativo, pero bueno, es lo que yo considero y lo que me pasó es que yo sentía tanto dolor que decidí dejar de sentir, porque era demasiado duro, yo tenía miedo de morirme de dolor”.

“Decidí tragármelo, nunca sacarlo y a través de los años y con mi crecimiento empezó a salir de maneras muy tóxicas. Como, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, problemas con el alcohol, drogas, relaciones tóxicas y demás, porque estaba super enojada y sentía mucho dolor, pero como no lo estaba externalizando, lo estaba sacando conmigo”, confesó sobre el difícil proceso que vivió en medio del sufrimiento por el fallecimiento de la actriz.

Encontró la manera de salir adelante…

Levy recordó que el sufrimiento no desaparecía y las conductas destructivas continuaban. “Seguía en el hoyo muy oscuro, dañino y doloroso, entonces me di cuenta de que estaba completamente identificada con mi dolor y que yo no me reconocía si no era a través de una persona con sufrimiento y yo creo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es completamente opcional”.

Por lo que María tomó la decisión de darle un cambio a su vida y enfocarse en sanar haciendo lo que más la hace feliz: la fotografía.

“Así que un día decidí dejar de sufrir y empezar a hacer cosas que me hacían feliz y una de las decisiones más importantes que tomé en ese proceso fue dedicarme a hacer lo que me hacía sentido, lo que me hacía feliz y lo que me acercaba más a mí”.

“Por eso empecé a hacer foto y fue muy interesante ver cómo me comencé a ver reflejada a través de mi trabajo, a conocerme y entender ciertos patrones, eso me llevó a conocerme mucho más”, dijo.

La fotografía: su gran pasión

Así fue cómo a través del arte María encontró la manera de salir adelante y darse cuenta de la belleza de la vida.

“La foto siempre ha sido super importante para mí, porque como a los 9 años me vi sujeta a enfrentar muchas situaciones de la adversidad de la vida, decidí que me iba a entrenar a encontrar la alegría y la belleza de esta vida, para poder agarrarme de algo, porque sino iba a ser demasiado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por maría (@marialevyy)

Además, María no solo enfrentó el deceso de su madre, sino también la separación de sus hermanos quienes se fueron a vivir con su papá, mientras que ella se quedó junto a su abuela, Talina Fernández, quien la cuidó como su hija.

Seguir leyendo: MARÍA, HIJA DE MARIANA LEVY RECUERDA A LA ACTRIZ CON UN ENTRAÑABLE VIDEO