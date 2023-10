¿Hollywood “prohíbe” usar disfraz de Barbie durante Halloween? Lo que sabemos

El sindicato de actores SAG-AFTRA ha generado controversia recientemente al emitir una recomendación a sus miembros de no usar disfraces basados en personajes de ficción durante Halloween; tal es el caso de Barbie, Mario Bros, entre otros.

Esta medida ha provocado críticas y ha dejado en duda la estrategia del sindicato, que actualmente está involucrado en una huelga que ha durado más de 100 días y ha afectado a la industria del entretenimiento.

La recomendación de SAG-AFTRA insta a sus miembros a evitar disfraces de personajes específicos creados por los estudios principales, como Disney, Warner, Netflix, Universal y HBO, con los que están en conflicto desde julio. Esto incluía personajes de superhéroes, princesas de ficción y elencos de series famosas, entre otros. Según el sindicato, esta medida tenía como objetivo enviar un mensaje claro a los estudios en huelga de que no promoverán sus contenidos sin un contrato justo.

Disfraces prohibidos em Hollywood

Esta recomendación fue objeto de críticas por parte de varios actores. Ryan Reynolds, conocido por su papel en Deadpool, respondió en tono de humor en Twitter diciendo que deseaba llamar a su hija de ocho años “esquirol” durante toda la noche, aunque ella no fuera miembro del sindicato.

La actriz Mandy Moore, conocida por su papel en This Is Us, fue más crítica y pidió a SAG-AFTRA que regresara a la mesa de negociación y alcanzara un acuerdo justo para todos los involucrados en la industria.

Otra voz crítica fue la de la actriz Melissa Gilbert, expresidenta de SAG-AFTRA, quien criticó la decisión en su perfil de Instagram. Gilbert lamentó que el sindicato estuviera ocupado discutiendo temas insignificantes en lugar de enfocarse en la huelga y las negociaciones necesarias para el bienestar de los actores.

SAG-AFTRA no ha retirado por completo la recomendación, pero ha aclarado que esta no se aplica a los hijos de sus miembros. Según el sindicato, la guía se creó para ayudar a sus miembros a evitar promover el trabajo que está en huelga y no afecta a los niños.

Negociaciones difíciles en Hollywood

Esta situación ha complicado aún más las negociaciones entre SAG-AFTRA y la patronal que representa a los estudios principales. Las conversaciones habían comenzado en octubre después de un largo período de desacuerdo. Sin embargo, el proceso se interrumpió abruptamente, y ahora ambas partes se están preparando para retomar las discusiones.

El actor George Clooney también intentó mediar en el conflicto y presentó una propuesta para aumentar las cuotas de los miembros de SAG-AFTRA y contribuir parte de ese dinero a la huelga. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el sindicato, que argumentó que no sería legal.