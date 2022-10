Ese viaje al Caribe que tu familia nunca olvidará

Creíste que despertarías con el sonido de las olas del mar Caribe, pero son tus hijos, ataviados con sus trajes de baño, quienes con sus insistentes peticiones de correr a divertirse te hacen abrir los ojos muy temprano. Están en el paraíso, donde no hay tiempo que perder y tú, aunque no quisieras salir de la cama más cómoda de tu vida, estás de acuerdo.

El agradable clima, el hermoso azul turquesa del mar y la arena tan suave y blanca te recuerdan que vacacionan en la Península de Yucatán, rodeados de la laguna de Bahía Petempich, muy cerca de hermosos y cristalinos cenotes y sitios arqueológicos mayas que merecen tomar un sitio en su itinerario, aunque hospedarse en Hyatt Ziva Riviera Cancún, dificulte el querer salir de un resort de lujo all-inclusive, que lo tiene todo para consentirlos las 24 horas.

Planeando los días

Tus hijos se han dispuesto a repartir sus días de vacaciones entre el parque acuático con toboganes, el mar, el Kidz Club y las piscinas, mientras que tú y tu pareja tienen el plan inamovible de descansar en un cómodo camastro frente al mar mientras disfrutan de refrescante e innovadora mixología tropical y hacen un tour por las 10 piscinas del resort.

Los momentos para desayunar y comer son el pretexto perfecto para reunirse en familia y compartir sus experiencias en este emocionante destino de playa. Deciden disfrutar de un exquisito desayuno buffet en el restaurante Afthonia, sin excederse, porque ya saben que por la tarde comerán los más frescos platillos del mar (la pesca del día) en Balik o en Habaneros.

Su única tarea: elegir la gastronomía

Y al llegar la hora de la cena, la más difícil de sus decisiones está entre 17 únicos e incomparables rincones gastronómicos diseñados para tomarse muy en serio. ¿Antojo de sushi y ramen? hay que dirigirse a Miyako, ¿mejor pasta o risotto? la opción es Vivace.

A quien le guste la cocina mexicana preparada con ingredientes locales y tradicionales les encantará visitar Ki, pero quienes prefieran una original hamburguesa con papas o unas costillas bbq preferirán visitar La Parrilla.

Si viajan en plan saludable, la opción wellness es Roots, con variedad de platillos y bebidas sanas , entre sándwiches, ensaladas, jugos y platillos orgánicos preparados con ingredientes locales frescos. Ya solo queda esperar a que llegue La hora del té para visitar Infusions (valió la pena esperar por el postre).

Y si esta travesía amerita un momento romántico, Rue de Rivoli, restaurante solo para adultos, resulta el lugar idóneo con su ambiente, decoración y gastronomía francesa con toques innovadores.

Como la noche es larga, se deciden por hacer un tour de bares, probando extravagantes cócteles preparados con ingredientes locales, y si no quieren perderse la transmisión del partido que estaban esperando, se dirigen a Off Court.

Las vacaciones que merecen

A la mañana siguiente no habrá nada más importante al despertar que contemplar la belleza de un colorido amanecer desde el balcón privado su habitación con vista al mar, que por cierto, es tal vez la habitación más agradable que has conocido en unas vacaciones de playa, gracias a su decoración caribeña contemporánea, sus amenidades, el minibar que acompaña muy bien al entretenimiento de alta tecnología que incluye y por qué no decirlo, la deliciosa ducha tipo lluvia que los relaja por completo.

Para recargar energías y equilibrar cuerpo, mente y espíritu, se regalan una relajante sesión de desconexión dentro de Zen Spa, un sofisticado y amplio espacio inspirado en la cultura ancestral maya lleno de salas de tratamientos de bienestar, rituales de salud, sofisticados masajes y tratamientos faciales y corporales que retoman filosofías ancestrales, aparte de un delicioso circuito de hidroterapia.

El tiempo de convivencia en familia se ve saturado de opciones a elegir con actividades al aire libre, ya sea en las piscinas o en los espacios destinados a pasar tiempo juntos disfrutando de música, arte, cultura, entretenimiento, manualidades, actividades deportivas, degustaciones de vino con los sommeliers expertos o baile con música en vivo.

Para retomar el mood relax de la mañana, les viene bien un cafecito con galletas, o un postrecito, así que disfrutan de una buena charla en Casa del Café. Y es que no hay de qué preocuparse, todo está incluido y Hyatt Ziva Riviera Cancún va un paso adelante al atender los más mínimos detalles para brindarles la estancia más placentera y memorable de sus viajes.

Al final sus vacaciones resultaron tan felices, que ya están pensando en reservar las próximas. Las opciones perfectas para continuar disfrutando en familia, son Hyatt Ziva Cancún, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y Hyatt Ziva Los Cabos., ¿cuál elegirás primero?

