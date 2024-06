Ianis Guerrero presume “Hijo de Familia”, comedia que narra la sobreprotección de los padres a sus hijos

“Hijo de Familia” es la cinta más reciente que presenta el actor, escritor y director Ianis Guerrero. Esta comedia, escrita por él y dirigida por Rafa Lara, aborda el miedo a crecer en las actuales generaciones y la sobreprotección de los padres a sus hijos en las familias mexicanas.

En una charla con CARAS, Ianis compartió todos los detalles de esta película que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que competirá en la categoría de “Hecho En Jalisco”.

¿Cómo te sientes ante el estreno de “Hijo de Familia”?

“Estoy muy emocionado. Es una historia entrañable, cuenta un problema social que sucede a México que son estos hombres de 35 años, en específico Bobby (protagonista de la cinta), tiene 35 años, y sigue viviendo en casa de sus papás”.

“No se quiere salir, está muy contento, muy cómodo, su mamá le lava, le plancha, le cocina y él supuestamente la cuida, entonces, hay una relación de codependencia tóxica entre ellos, es una situación muy mexicana, muy familiar, todos tenemos un Bobby en la familia, que dicen ya salte de la casa de tu mamá, vive tu vida, sé independiente”.

En “Hijo de Familia”, Bobby, interpretado por Ianis, es un joven tapatío que ha pasado la barrera de los 30 años y aparentemente tiene todo lo que alguien de su generación desearía: es joven, bien parecido, galante, despreocupado, con un buen trabajo y estabilidad financiera. Sin embargo, tiene un pequeño defecto: aún vive en casa de sus padres y no tiene la menor intención de salirse.

“Hijo de Familia” tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Guadalajara. Cortesía

Una situación muy común en los hogares mexicanos

“Habla de estos hombres que no quieren madurar, son más grandes, pero no quieren madurar y su mamá, supuestamente es muy abierta, pero en realidad es una relación que habla de algo muy mexicano, y creo que mundial, de estos hombres que no quieren crecer”.

“Creo que todas las familias tienen a un Bobby en casa, algún amigo, un primo, algún hermano. Creo que en México somos muy familiares, todavía los papás tenemos a los hijos en una cajita de cristal para que no les pase nada, pero esa sobreprotección también les impide crecer, les impide madurar y les impide enfrentarse a la vida. Uno como padre no quiere que su hijo se dé en la torre, como quien dice, pero tienes que dejarlo que se dé en la torre porque tiene que crecer, tiene aprender, tiene que aprender a tomar el camión solo, tiene que aprender a ir a la escuela solo, tiene que aprender a ser independiente”.

Ser independiente no es fácil

“Cuando te independizas, a mi me pasó, no, que de repente llegaba a mi departamento y todo oscuro, y dije ‘chin, ya se fundió el fusible’ y no, simplemente no había pagado el recibo de la luz. Te bañas con agua frío porque no pagaste el gas o abres tu refri y no hay nada de comer, ya no está la comida rica y calientita que te hacía tu mamá y tu ropa está sucia y tienes que comprarte una lavadora, pero son carísimas las lavadoras, y dices ‘no manches cómo le hacían’, entonces quién quiere ser adulto. De eso habla justamente esta película”.

“Hijo de Familia” se estrena en Guadalajara, ¿Cuál es tu sentir ante este logro?

“Estamos en competencia oficial, es un honor, de alguna manera es un reconocimiento de decir lo que creíste en algún momento, lo que soñaste, lo que escribiste en un papel, conseguiste el financiamiento para producirlo, la actuaste, y luego la terminé dirigiendo un pedazo, está bien hecho, hay un reconocimiento. La gente tiene que verla, aquí está tu selección, aquí está la muestra de que el trabajo bien hecho tiene su recompensa”.

“No cabemos de la felicidad, de nervios, tengo mucha ansia de que la gente la vea en la pantalla. Estamos muy emocionados, queremos que la gente la disfrute, que se ría, que comparta, que hable de ella, que la gente, pues justamente se vuelva un tema de conversación. Es un tema social de cómo los hijos a los 35 años siguen viviendo en la casa de sus padres, muy mexicano el tema”.

“Hijo de Familia” presume en su elenco a actores como Dagoberto Gama, Carmen Beato, Marco Treviño, Javier Díaz Dueñas, Julio Casado, Alicia Jaziz, Costanza Andrade, Rodrigo Cachero y Karen Momo.

Esta cinta presume a Jalisco

“Esta película se filmó en Jalisco. La situación sucede en todo México, sucede en la Ciudad de México, sucede en Jalisco, sucede en Monterrey, sucede en todos lados. En todos lados esta relación de los padres porque como bien decimos, las familias mexicanas somos así, somos muy muéganos, muy unidos, los papás somos muy protectores, queremos darles todo a nuestros hijos, a los hijos les cuesta muchísimo despegarse de los papás, entonces creo que esta película va a conectar con toda esa gente”.

En este proyecto que escribiste, actuaste y dirigiste, ¿Qué disfrutaste más?

“Hacer cine es una fiesta. Si tú eres actor es como si a ti te invitaran a una fiesta. ¿A quién no le gusta ir a fiestas? A todos no, tú llegas, ya está la música, ya está la comida, ya están las bebidas, llegas y disfrutas, te ríes con los amigos. Ser director es hacer la fiesta e invitar a tus amigos. Ser productor es tú escoges la música, tú escoges qué van a tomar, tú escoges qué vas a dar, cuánta gente vas a invitar, qué tipo de fiesta vas a hacer, pero al final, los dos son una fiesta, tanto actuar, como dirigir, como producir, es celebrar con los amigos, con los compañeros de trabajo para contar una historia al público y eso es maravilloso”.

¿Qué proyectos viene en el futuro?

“En marzo de este año filmé mi segunda película como director, en la silla principal, nos ganamos un Eficine compramos los derechos de un libro, que es un premio Alfaguara de novela, es el premio de literatura más importante del mundo, se llama ‘El Arte de la Resurrección’, nosotros la levantamos como ‘El Cristo de Nogales’ y es una comedia divertidísima, esa ya la filmé y se va a estrenar el próximo año.

“Se viene la película de ‘1938', en la que interpreto a Lázaro Cárdenas. Se viene una serie para ViX ,muy grande que se llama ‘El Dentista’ con Camila Sodi y Demian Bichir que terminamos ahora en diciembre. Se viene la película de José Manuel Cravioto sobre Avandaro, que es otra época padrísima de la historia de México y muchas películas más que ya se filmaron. Yo estoy preparando una serie que estoy desarrollando con ViX y un par de películas que vamos a estar filmando muy pronto”.

Ianis se siente muy orgulloso de su esfuerzo

“Me siento muy bendecido, estoy muy contento con todo lo que está pasando en la industria y esto que también se están abriendo otras oportunidades porque yo no vengo de ninguna familia de actores, me hice de a poco, haciendo mi chamba yo solo y trabajando, y ahora afortunadamente las plataformas, los productores ya me tienen más confianza, los distribuidores también y esta confianza se está traduciendo en hacer los proyectos que quiero contar como ‘Hijo de Familia’, por ejemplo”.