Irina Shayk se apodera de Cannes con sus looks y confirma que menos es más con esta tendencia

El Festival de Cine de Cannes se ha popularizado por sus lujosas alfombras rojas, que año tras año se llenan de looks muy a lo Hollywood Glam. Todas las celebs tiran la casa por la ventana para hacer un statement con sus mejores garras, pero si somos honestas, creemos que tenemos a la ganadora oficial y ¡vaya que es un statement!

La modelo rusa, Irina Shayk, se ha vuelto una vez más en la favorita de las cámaras por los looks que ha debutado en Cannes. No es a diario que nos toca ver algo tan fuera de lo común en la alfombra roja, pero es que ella sabe cómo llamar la atención.

Desde hace unos días había sido tendencia por usar pants para una de las after parties del MET Gala, desafiando las “reglas del vestir” de Karl Lagerfeld. Ahora, ha pisado la ciudad francesa con la intención de conquistar y vencer con nuevos looks que desafían, una vez más, todo lo que creíamos.

El espectacular set que vimos en la modelo está firmado por Gucci. No es la primera vez que vemos un look así, pues Kendall Jenner nos había dado una probadita de lo que era el “no pants” trend.

Una tendencia muy minimalista que apunta por hacer más con menos, pero que jamás creímos ver en Cannes y ejecutado tan bien. Llámalo polémico o llámalo cool, pero Irina está bajo el spotlight una vez más y nos encanta.

Esta trend ha logrado infiltrarse desde la pasarela, hasta las aceras de las ciudades más grandes y ahora a la alfombra roja. El underwear visible es un must para seguirla bien, y aunque no es la favorita de todo mundo, las aficionadas de la moda confirman que la llevarán este verano. ¿Y tú la llevarías?