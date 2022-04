Itatí Cantoral se suma a las protestas por muerte de Debanhi Escobar

La actriz Itatí Cantoral se pronunció contra la violencia que se vive en México y exige justicia para Debanhi, quien fue víctima de feminicidio en Nuevo León.

Itatí Cantoral se sumó a la lista de famosos que han levantado la voz para exigir justicia para la joven Debanhi Escobar de 18 años, quien fue hallada sin vida en la cisterna de un motel en Nuevo León.

En tanto, la villana de las telenovelas demostró su indignación sobre lo ocurrido y aseguró que pedirá a las autoridades que investiguen el caso de la joven y castiguen a los culpables de la tragedia.

Cabe destacar que Itatí trabaja en conjunto con varias fundaciones de apoyo a la mujer y por este motivo siempre ha estado interesada en buscar solucionar casos con perspectiva de género.

En una entrevista, Itatí dijo que llevará el nombre de la joven escrito en su mano durante varios días y aprovechará los millones de seguidores que tiene para continuar dándole visibilidad al caso.

“El caso de Debanhi me movió, me lo voy a poner durante todo el mes (nombre Debanhi), porque soy mujer, porque soy mexicana, porque soy mamá, porque trabajo con una fundación que lucha por las mujeres y por la paz de mi país y porque me siento muy triste, he visto las entrevistas de su padre, de su madre, de sus amigos”, expresó consternada tras lo sucedido.

“No tengo más que mi imagen y que soy una figura pública, la gente que me sigue, que son más de tres millones de seguidores para estar con ellas, para levantar la voz, para decir que soy mamá y que no se vale”, agregó.

Finalmente, recalcó que lo sucedido le ha conmovido tanto que por esta razón se encuentra de luto, “No puedo ser ajena de los demás, porque entonces dejo de existir, yo no he tenido una desgracia tan grande como esta. Y aunque no tenía el gusto de conocerla, comparto esta desgracia y mi corazón está de luto y mi casa está de luto y mis rezos van a ir para ella y para su familia, esperando que esta situación se aclare…”.

