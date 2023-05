Jaime Maqueo: el joven actor promesa de la actuación

Recientemente apareció en la película “Pobre Familia Rica”, y próximamente estrenará las películas “Héroes” y “Pacto de Silencio”. Ambos proyectos de los cuales nos compartió un poco.

“Empecé a actuar desde muy chiquito, la verdad es que es algo que siempre me ha gustado, todavía estudio entonces siento que para grabar varias cosas se tiene que tener ese orden y esa responsabilidad” compartió.

El actor comenzó la preparatoria hace poco y es muy vocal sobre el compromiso que se necesita para poder manejar una carrera tan demandante como la de actuación.

“Yo veía la tele desde chiquito y le decía a mi mamá que yo quería estar ahí. Entonces empecé a ir a castings, entonces desde muy joven se me hizo normal. Claro que ahora tuve que inscribirme a una escuela en la que me apoyaran y me permitieran tener esta vida.”

“Travesuras de Niña Mala” es una serie que abarca cuatro décadas y relata una historia envolvente de dos personas a través de los años, en donde Jaime protagoniza la etapa más joven de uno de los personajes.

“Cuando le conté a mi abuelo que iba a participar en este proyecto, se emocionó muchísimo y después entendí que mi grabación fue como si hubiera vivido su adolescencia durante los 50 ‘s”, comentó.

La pandemia de Covid-19 detuvo al mundo y cambió la forma en que se desarrolla la actuación respecto al proceso de casting y la grabación en sí. En palabras de Jaime, este suceso marcó un antes y después dentro de la profesión. “A mí me tocó la pandemia en secundaria pero creo que mi generación aprendió mucho porque a pesar de que todo se frenara, las producciones encontraron la manera de seguir adelante.”

Cada persona tiene la razón detrás de su pasión, para los artistas no es distinto. En palabras de Jaime, es su familia quien ha sido sumayor apoyo. “Mi familia es muy grande entonces ver por ejemplo que mis hermanos grandes están orgullosos de mí y que sepan que le he metido muchas ganas, me hace muy feliz” compartió.

Jaime, de poder escoger un género o tipo de reproducción en la que pudieras salir, ¿cuál sería?

Desde chiquito me fascinan las películas de Marvel y me encantaría salir en una. La comedia también me gusta mucho. Por ahora acabo de terminar de grabar algo de acción, la película de Héroes.

Próximamente, el actor está por estrenar la película cuya fecha es septiembre de este año. Esta producción relatará la vida de los niños héroes y los sucesos antes de la batalla en el castillo de Chapultepec.

“Para este papel tuvimos que empaparnos de historia y volver a repasar todo lo que aprendimos en primaria pero aun asi fue muy divertido. Éramos como 17 chavos entre 13 a 18 años grabando y divirtiéndonos. La película también habla mucho de la fraternidad y eso es algo que pasó fuera de cámara también”, agregó.

Además de Héroes, el actor estrenará próximamente el Pacto del Silencio, a pesar de no haber podido decir mucho, se despidió diciendo que será una “historia interesante gustará mucho”.