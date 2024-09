Jennie Garth reveló que tiene dos reemplazos de cadera a sus 52 años: los conmovedores detalles

Jennie Garth, conocida por su papel icónico como Kelly en Beverly Hills, 90210, decidió abrirse sobre un aspecto muy personal de su vida: su salud física. A sus 52 años, la actriz reveló que debió someterse a dos operaciones de reemplazo de cadera, una a los 48 años y otra este año.

Después de mantener estos procedimientos en secreto durante mucho tiempo, Garth ahora busca crear conciencia y eliminar el estigma asociado con estas intervenciones médicas.

¿Por qué Jennie Garth decidió hablar de su experiencia ahora?

En una reciente entrevista, la actriz expresó su deseo de dejar de ocultar su situación. “Lo mantuve en secreto durante mucho tiempo, pero ahora estoy en un momento en el que no quiero esconder las cosas”, comentó.

Subrayó que su estado físico no refleja su espíritu, el cual sigue siendo joven y vibrante. Su objetivo al compartir su historia es demostrar que los reemplazos de cadera no son exclusivos de personas mayores y que afectan a personas de todas las edades.

¿Cuál es la enfermedad que padece Jennie Garth?

Jennie Garth fue diagnosticada con osteoporosis y artritis a los 45 años, condiciones que la obligaron a adaptar su rutina diaria. A pesar de su juventud y de haber sido una activa bailarina y jinete, convivió con el dolor durante años.

Fue durante un viaje de esquí familiar que el dolor se volvió insoportable, hasta obligarla a quedarse en la cabaña y abandonar las actividades planeadas.

“Me dolía tanto que me tenía que quedar en la cabaña y esperarles. Me disgusté mucho pues sentí que menguaba mi calidad de vida”, relató Garth.

¿Cuándo operaron a Jennie Garth?

La primera operación de cadera de Garth se realizó en 2020, en plena pandemia de COVID-19. La situación le permitió mantener la privacidad sobre su estado de salud, además de recuperarse rápidamente en unos dos meses.

“Me sentí como la mujer biónica, no había nada que no pudiera hacer”, afirmó, además de señalar que de la cirugía solo le queda una pequeña cicatriz.

Sin embargo, el malestar reapareció en la otra cadera este año, lo que la llevó a someterse a una segunda cirugía en marzo. Esta vez, la recuperación fue más lenta y enfrentó problemas de movilidad al retomar sus rutinas en el gimnasio.

A pesar del desafío, Garth recibió una respuesta positiva de sus seguidores, lo que la motivó a compartir su experiencia y mantener una actitud positiva durante el proceso de recuperación.

¿Cuáles son las enseñanzas que Jennie Garth aprendió de su situación de salud?

La actriz de “Beverly Hills, 90210” utiliza su plataforma para desterrar el estigma asociado con los reemplazos de cadera. “No solo afecta a las personas de 80 años”, enfatiza.

Su historia busca inspirar a otros que enfrentan problemas de salud similares, en una prueba de que es posible mantener una vida activa y plena después de estas intervenciones.

Garth también habló sobre cómo sus condiciones médicas impactaron su vida personal, especialmente en su relación con su esposo, Dave Abrams, quien es nueve años menor que ella y muy activo físicamente. “No quería casarme con un hombre más joven y empezar a deteriorarme”, confesó para subrayar la importancia de mantener su independencia y calidad de vida.

¿Quién es Jennie Garth?

Jennifer Eve Garth, conocida profesionalmente como Jennie Garth, es una reconocida actriz estadounidense nacida el 3 de abril de 1972 en Urbana, Illinois. A lo largo de su carrera, Garth ha dejado una huella significativa en la televisión y el cine, aunque la fama mayor le llegó por sus papeles en Beverly Hills, 90210 y What I Like About You.

Creció en una familia numerosa con seis hermanos mayores. A los 13 años, su familia se mudó a Phoenix, Arizona, donde comenzó a tomar clases de baile y modelaje.

Descubierta por un cazatalentos, Jennie y su madre se trasladaron a Los Ángeles para perseguir su carrera actoral, donde logró su primer papel en la serie “A New Life” en 1989.

En 1990, Garth alcanzó la fama interpretando a Kelly Taylor en “Beverly Hills, 90210", una serie que duró diez temporadas y le valió una nominación al Teen Choice Awards. Posteriormente, retomó su papel en el spin-off “90210".

En 2002, protagonizó “What I Like About You” como Valerie Tyler, con lo que consolidó su éxito en la televisión. Además, participó en películas como “Estrella Danielle Steel” y “Girl, Positive”, por la cual ganó un Prism Award.

Jennie Garth ha tenido una vida personal mediática. Se casó con el músico Daniel B. Clark en 1994, de quien se divorció en 1996. Luego, se casó con el actor Peter Facinelli en 2001, con quien tuvo tres hijas antes de separarse en 2012. En 2015, se casó con Dave Abrams.

Además de actuar, Jennie ha incursionado en la fotografía y tiene un podcast. También fue reconocida por su atractivo físico, apareció en la lista de FHM como una de las 100 mujeres más sexys en 2001. Su carisma y talento la mantienen como una figura influyente en el mundo del entretenimiento.

A través de su experiencia, Jennie Garth transmite un mensaje de resiliencia y aceptación. “Es parte del camino”, dice para reconocer que aunque los cambios físicos pueden ser desafiantes, también son una parte inevitable y hermosa del envejecimiento.

Su actitud positiva y su determinación para seguir adelante a pesar de las adversidades son un ejemplo inspirador para muchos.

Es así que, Jennie Garth está marcando una diferencia significativa al abrirse sobre sus luchas de salud. Al compartir su historia, Garth no solo busca concienciar sobre las condiciones que la llevaron a sus operaciones de cadera, sino también empoderar a otros a enfrentar sus propios desafíos con valentía y optimismo. Su mensaje es claro: la fortaleza del espíritu puede superar las limitaciones físicas.