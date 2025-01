Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su supuesto romance con Barack Obama

Jennifer Aniston habló de los rumores que la ligan sentimentalmente a Barack Obama. Fue durante su asistencia al programa de Jimmy Kimmel que la protagonista de Friends se sinceró sobre su cercanía con Obama.

Aniston se tomó con gracia el rumor, pero aclaró que no tiene ninguna relación sentimental con Obama. “No me molestó el rumor, pero es absolutamente falso”, dijo y añadió que realmente no conoce al expresidente, de hecho, ha convivido más con Michelle Obama, esposa de Barack, por lo que tener un romance con el político era imposible.

“Solo he visto una vez a Obama, conozco más a Michelle que a él”, dijo entre risas.

Cabe mencionar que los rumores sobre el supuesto romance comenzaron a raíz de que la revista In Touch Weekly retomó las declaraciones de una fuente anónima que aseguraba que Obama y la actriz eran “amigos muy cercanos”. Además, la esposa del expresidente ha mantenido perfil bajo en los últimos meses.

Además, un usuario en X, afirmó que un mensaje filtrado de una supuesta amiga cercana de Jennifer Aniston confirmó la relación. Dicho mensaje, aseguraba que ella había admitido el romance durante una conversación.