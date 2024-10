Jennifer Garner revivió a su personaje de la película ‘Si tuviera 30’ con un emotivo video

Jennifer Garner revivió a Jenna Rink, uno de sus personajes más icónicos, de la película ‘13 Going on 30’, mejor conocida en México como ‘Si tuviera 30’. Esto provocó la emoción y nostalgia de sus fans.

A través de su cuenta en Instagram, donde tiene casi 17 millones de seguidores, la intérprete sacó el querido vestido de colores, el collar de mariposa y se dispuso a arreglarse frente al espejo con la canción de Whitney Houston ‘I Wanna Dance with Somebody’ de fondo.

Jennifer Garner y Mark Ruffalo compartieron créditos en ’13 Going on 30’ Instagram @jennifer.garner

Esta comedia romántica que compartió con Mark Ruffalo, se convirtió en un clásico, celebró su 20 aniversario este año y Jennifer Garner no dudó en conmemorarlo, eso sí, con algunos cambios.

En la cinta podemos ver a Jenna Rink arreglándose para una fiesta, y Jennifer Garner hizo lo mismo, pero ahora, dos décadas después, usó una crema de retinol, se tuvo que maquillar con lentes para ver bien de cerca y en lugar de lencería sacó una faja de su cajón.

Además, la actriz dejó los tacones y prefirió usar unos cómodos zapatos deportivos con calcetas altas.

“Happy 20th Halloween, Jenna Rink (Feliz Halloween número 20, Jenna Rink”, escribió la protagonista de ‘Los Fantasmas de mi Ex’ en su publicación, la cual logró una ola de ‘Likes’ y comentarios de cariño por parte de sus fans.

Jennifer Garner celebra el 20 aniversario de ‘Si Tuviera 30’

A finales de abril de este año, Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer tuvieron una reunión virtual para celebrar el aniversario de la famosa cinta romántica.

La ex esposa de Ben Affleck contó conmovida una experiencia que tuvo con una fan del filme: “Una mujer se me acercó en la calle y me dijo que ella y sus amigas hacen cosplay de 13 Going on 30; y hasta conocí a un bebé llamado Jenna en honor a la película”.

Al final de la conversación, recrearon un fragmento de la coreografía de ‘Thriller’ de Michael Jackson, misma que bailaron en la película del 2004.