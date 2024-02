El curioso significado del look transparente que Jennifer Lopez usó en la premiere de su nueva película

Con el porte y estilo que la caracteriza, Jennifer Lopez arribó a la gala por el estreno de This is Me Now: A Love Story, su nuevo proyecto cinematográfico inspirado en las parejas románticas y experiencias que vivió previo a su reencuentro con Ben Affleck.

Para esta ocasión tan especial, JLo portó un llamativo vestido color negro confeccionado con una falda transparente. Sin embargo, este no fue el aspecto destacado del look de la cantante, ya que la parte baja contaba con delicados bordados cuyo significado es muy especial.

JLo conquista en la premiere de This is Me Now: A Love Story con un fabuloso atuendo

Jennifer Lopez asistió a la premiere por el estreno de This is Me Now: A Love Story acompañada de Ben Affleck, su esposo, quien desfiló con la cantante por la red carpet del evento.

A su paso, la pareja cautivó gracias a lo sumamente enamorados que lucen, aunque los reflectores terminó por llevárselos JLo, quien vistió un magnífico atuendo que dio mucho de qué hablar.

Jennifer Lopez deslumbró con un impresionante vestido transparente Instagram

Se trata de un vestido desmontable firmado por Zuhair Murad, quien confeccionó un body de escote profundo en textura de terciopelo para la parte alta, mientras que la parte baja destacó por ser una falda amplia completamente transparente, la cual dejó expuestas las contorneadas piernas de la actriz y cantante.

Finalmente, complementó su imagen con un par de plataformas negras y un bolso tipo clutch, dejando todo el protagonismo a la alucinante pieza que portó, que además de su atractivo diseño, posee un significado único.

Qué significa el vestido transparente que usó Jennifer López

El modelo que lució Jennifer Lopez en la premiere de su último proyecto en la pantalla fue confeccionado por Zuhair Murad, diseñador libanés que inspiró algunas de sus piezas presentadas para fall-winter 2022 en el zodiaco y la astrología.

El significado del vestido que usó Jennifer Lopez está inspirado en el zodiaco Instagram

De modo que en el look de la cantante pueden apreciarse detalles y bordados alusivos a los signos zodiacales, aspecto que no habría sido coincidencia, pues se sabe que la intérprete es partidaria de las energías, constelaciones y espiritualidad.

Por lo que Jennifer Lopez pudo haber seleccionado esta pieza gracias a su especial significado para la premiere con el fin de atraer buenas energías para This is Me Now: A Love Story y así conseguir un buen recibimiento por parte del público.