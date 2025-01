Jeremy Renner, actor de ‘Los Vengadores’ lanzará un libro donde hablará del accidente que casi lo mata

Jeremy Renner está trabajando en un libro sobre su vida que llevará por título ‘My Next Breath’ en el que contará sus memorias, entre ellas, una de sus experiencias más difíciles y transformadoras: el accidente con la máquina quitanieve que casi lo mata a principios de 2023.

El actor de 54 años, famoso por su papel de ‘Hawkeye’ en la película ‘Los Vengadores’, tiene previsto publicar su libro el 29 de abril de 2025, donde, según se ha reportado, describe con lujo de detalles el momento de su percance, su tiempo en el hospital, su recuperación y las consecuencias que este terrible suceso le dejó.

Su editor ha descrito este libro como “conmovedor” e “inspirador”, según People. “Este relato no es simplemente un relato espantoso de lo que le ocurrió; es un llamado a la acción y una relación de compañerismo entre el lector y el autor mientras Jeremy relata su proceso de recuperación y reflexiona sobre el impacto de su sufrimiento”, dice la sinopsis.

¿Cómo fue el accidente de Jeremy Renner?

El 7 de enero es el cumpleaños de Jeremy Renner, pero para el actor, el 1 de enero se ha convertido en otro aniversario importante, el día de su “segundo renacer”, como él mismo lo ha reconocido.

Así se refiere el histrión al día que fue atropellado por su propia máquina quitanieve en un accidente que por poco le cuesta la vida.

Sucedió el 1 de enero de 2023, Jeremy Renner se encontraba despejando la entrada de su casa con la máquina y en un heróico acto, arriesgó su vida por salvar a su sobrino.

Según contó el actor en entrevista con Jimmy Fallon: “La máquina se me fue de las manos y estaba dirigiéndose hacia mi sobrino e iba a aplastarlo. Así que salté sobre el coche, o lo intenté, y me enredé en las ruedas. Y me rompí 38 huesos, fue horroroso. Mi pierna izquierda es de metal, media cara es de metal, todo el lado derecho de mi espalda es metal“.

Señaló que en ese terrible momento trató de tranquilizarse y concentrarse en respirar: “Me preocuparé de esto luego, primero tengo que preocuparme por respirar”, lo que hace referencia al título del libro ‘My next breath’.

El intérprete fue atropellado por la máquina de más de 6 toneladas y le dijo a People que es consciente de que su vida no volverá a ser la misma. “Tuve que aceptarlo por el resto de mi vida. Nada volverá a ser normal ni como era antes del accidente”.