Jeremy Renner: revelan que el actor murió por algunos segundos tras accidente con máquina quitanieve

Ya pasó más de un año del aparatoso accidente que sufrió el actor Jeremy Renner con una máquina quitanieve, de cerca de siete toneladas, en su casa ubicada en Nevada, que lo mantuvo al borde de la muerte.

Y es que su colega, Michael Beach, compartió durante una entrevista con Russ Milheim de The Direct, que Renner le compartió que sí estuvo muerto por algunos segundos, situación que le confesó.

"¡Jeremy (Renner) es un caballo de guerra! Me refiero que a ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. En realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo”, contó el Michael Beach.

Beach, quien comparte créditos con Renner en la serie “Mayor of Kingstown”, se dice sorprendido por las habilidades físicas de quien personificó a Hawkeye en películas de Marvel.

“Dice que cada semana se siente más y más fuerte. No ha habido interrupciones (en las grabaciones) debido a sus habilidades físicas o no. Es un gran tipo y es realmente duro como un clavo”.

¿Cómo fue el accidente?

Fue el 1 de enero de 2023 cuando se reportó la hospitalización de Jeremy Renner luego de que le cayera una máquina quitanieve de siete toneladas, mientras limpiaba afuera de su casa, en Nevada, por salvar a su sobrino de un accidente con los cúmulos de nieve. Renner recibió los primeros auxilios de un vecino que le aplicó un torniquete para que no se desangrara.

El actor sufrió 38 fracturas, lesiones en la cara, ojo, mandíbula, un pulmón colapsado y perforado, entre otros.