La policía retuvo a un paparazzi por pedido de Clara Chía y él da su versión

El pleito de Gerard Piqué y Clara Chía con un paparazzi español tuvo un nuevo episodio de drama y acusaciones en el que la policía se vio involucrada. Esto después de que Jordi Martin, fotógrafo que ha sido señalado por la pareja en distintas ocasiones por supuesto acecho, declarara que pasó un tiempo retenido por las acusaciones que la joven lanzó en su contra.

Paparazzi fue retenido tras acusaciones de acoso hechas por Clara Chía y cuenta su versión

En días pasados, Gerard Piqué y Clara Chía fueron nuevamente objeto de la polémica debido a que Jordi Martin, un conocido paparazzi de España y Estados Unidos, se pronunciara respecto a la ocasión en que fue retenido por autoridades en respuesta a los señalamientos de acoso que Clara lanzó contra él.

En una serie de declaraciones al programa El Gordo y La Flaca, en el que se desenvuelve como colaborador, Martin aseguró que Clara Chía llamó a la policía y lo acusó de estarla hostigando, hecho que niega rotundamente.

“Yo no estaba haciendo nada ilegal”, mencionó, reiterando que únicamente buscaba conseguir una foto de la controversial pareja, pues a eso se dedica. También aclaró que esta intervención de las autoridades no estaba justificada, pues en el momento del incidente, la orden de restricción que le había sido impuesta ya no estaba vigente, por lo que no estaba faltando a un dictamen oficial.

Clara Chía solicitó una orden de restricción contra un paparazzi pero le fue denegada Instagram @3gerardpique

Cabe mencionar que en junio de 2023 se aprobó una orden de alejamiento para que el paparazzi no pudiera acercarse ni interactuar de ninguna manera con Clara Chía, no obstante, fue revocada tres meses después al no encontrarse pruebas de que el fotógrafo atentara contra su integridad. La joven solicitó esta medida ya que según su testimonio, llegó a sufrir ataques de ansiedad causados por el constante asedio de la prensa, mismo que comenzó cuando se hizo público su romance con Gerard Piqué.