José Eduardo Derbez habló sobre los rumores de divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad, esto dijo

En medio de crecientes rumores sobre un posible proceso de divorcio entre la actriz Victoria Ruffo y el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el hijo de la actriz, José Eduardo Derbez, hizo declaraciones que arrojan luz sobre estas versiones que han circulado en medios y redes sociales.

Durante un encuentro con la prensa, Derbez abordó directamente las especulaciones y enfatizó su cercanía con ambos. “Ni yo sé, yo hablo diario con ellos dos y no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces pues no creo, y no tendrían por qué ocultármelo”, comentó. Estas palabras sugieren que, al menos hasta el momento de la entrevista, no hay confirmación sobre los rumores de separación.

Desmiente divorcio

José Eduardo, también hijo del reconocido actor y comediante Eugenio Derbez, señaló que tanto su madre como su padrastro no acostumbran publicar detalles de su vida privada en redes sociales, lo que podría explicar la falta de comunicación pública sobre su relación. “Lo que pasa es que mi mamá no es de subir muchas cosas, Omar tampoco, pero sí se ven, son mi familia, yo los conozco”, dijo.

Además, reflejó sobre cómo le afectaría una separación entre Ruffo y Fayad, recordando la experiencia de la separación de sus propios padres. “Si no me afectó que se separara de mi papá, menos de Omar, ¿verdad?”, expresó, indicando que su relación con su padrastro seguiría siendo cercana independientemente de cualquier cambio en el estatus marital.

Por último, Derbez descartó la posibilidad de un divorcio en el horizonte cercano. “Yo te puedo decir ahorita, que ellos están muy bien y no se están separando”, afirmó, ofreciendo un semblante de normalidad y estabilidad en la relación entre su madre y Fayad.

La declaración de José Eduardo Derbez parece desmentir las especulaciones de un divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad.