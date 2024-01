José Eduardo Derbez revela que su novia Paola Dalay tiene 4 meses de embarazo

El actor José Eduardo Derbez y su pareja hablaron de su próximo debut como papás en el programa Despierta América, donde revivieron el momento en que ambos se enteraron de que están esperando un bebé.

Paola dijo que está muy emocionada ante la llegada de su primer hijo con José Eduardo. “Muy feliz, muy nerviosa, emocionada y con miedo también”.

“Se hace la prueba y la deja en el baño, entonces yo entré después”, dijo José Eduardo sobre el momento en que se enteraron de que la prueba era positiva. "Él me dijo, yo la quiero ver primero, y no supo leerla”, agregó Paola.

“Llego al baño y me quedo viendo, y dije ‘pero ¿qué es sí y qué es no?... estaba la prueba y me qudé viendo un ratote, agarré mi teléfono y (comparé), hasta que era como un sí, no hay de otra. Ya salí y le dije, lloramos, nos emocionamos, fue algo muy lindo, pero mucha sorpresa, te pasan mil cosas en la cabeza”, contó josé Eduardo Derbez.

Ambos contaron cómo se enteraron sus seres queridos de la noticia, y mencionaron que los primeros en enterarse fue el máganer del actor y su hermano Vadhir. “Después mi mamá, ella se emocionó muchísimo”.

Cabe mencionar que el primogénito de la pareja no heredará el famoso apellido de su abuelo Eugenio Derbez. En una entrevista que concedieron para el programa “Hoy”, ambos fueron cuestionados sobre el nombre de su bebé.

José Eduardo y Paola dijeron que tienen tres nombres en mente si su bebé es niño hederará el nombre de su padre, es decir, se llamará José Eduardo, pero si es niña será registrado como Tessa o Loreto.