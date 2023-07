José Emilio Levy se siente decepcionado de sí mismo por cómo trató a Ana Bárbara

José Emilio Levy tuvo a Ana Bárbara como su figura materna desde los 8 meses de nacido, después de la muerte de su madre Mariana Levy. Con el paso del tiempo hubo alejamiento entre ambos, especialmente durante la adolescencia de José Emilio; pero ahora que tiene 18 años está retomando un camino distinto para enmendar este distanciamiento y malentendidos. Uno de ellos es un presunto video con el que José Emilio quería ‘chantajear’ a Ana Bárbara, pero ya ha roto el silencio al respecto.

José Emilio Levy rompe el silencio y pide disculpas a Ana Bárbara

Jose Emilio Levy dio una entrevista a La Mesa Caliente y le preguntaron por el audio con el que iba a extorsionar a Ana Bárbara, lo cual desmintió: “es un audio que no existe, es un audio que yo no grabé, no sé qué audio sea. Lo que realmente pasó es que en algún momento yo me peleé con Ana Bárbara, tuve diferencias con ella, algunos pleitos y problemas. Yo estaba pensando solo en enojo, en rencor, no estaba pensando bien. Y hablé con una revista para hacer una nota de ella, no necesariamente mala o buena, y creo que eso fue lo que se malinterpretó que me hizo quedar mal, como chantaje. Pero yo jamás grabé a Ana Bárbara y mucho menos llegué con ella a decirle, ‘oye, tengo este audio que te compromete, dame esto y aquello’. Yo con Ana Bárbara estoy agradecido porque con ella pude llenar un papel de una figura materna, siempre estuvo para mí".

Después de aclarar la situación del audio con el que presuntamente iba extorsionar a Ana Bárbara, confesó que sí se quiere disculpar con ella, aunque no puede ‘mirarla a los ojos’. “Me siento decepcionado de mí mismo por haberla dañado cuando ella... nunca fue su intención. Estoy apenado con ella, tengo vergüenza de hablar con ella y verla a los ojos. Claro que daré ese paso, sé que Ana Bárbara es una persona muy importante en mi vida y que siempre va a estar para mí sin ningún interés, porque ella tomó el papel de una madre en serio”.

En el programa sacaron una fracción de video de Ana Bárbara dando un breve testimonio de cómo se siente en la crianza de sus hijos, incluyendo a José Emilio Levy. “Lo que yo les he dado a mis hijos, a todo, ha sido con mis defectos y virtudes. Una entrega, y con mi gordo, Emilio, se aferró a mí desde que nació, me tocó su nacimiento emocional que fue casi al cumplir el año. Era muy pegado a mí", dijo la cantante entre lágrimas.