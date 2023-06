Talina Fernández murió a los 78 años; estas fueron sus últimas palabras

Coco Levy, el hijo de la conductora Talina Fernández de 78 años dio a conocer que su madre ingresó de urgencia al hospital.

Tras varios días delicada de salud, la conductora ingresó a terapia intensiva y lamentablemente perdió la vida.

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó que la conductora estaba grave y vivía sus últimos momentos. “Estoy en condiciones de informar que nuestra querida Talina está viviendo sus últimos momentos de vida”, dijo en el programa de Primera Mano y agregó, “tiene leucemia y está hospitalizada en terapia intensiva”.

Sin duda esta lamentable noticia está consternando al medio del espectáculo, pues Talina Fernández fue una de las conductoras más reconocidas del país por su amplia y exitosa trayectoria.

CINCO DÉCADAS DE TRAYECTORIA

El año pasado, Talina Fernández concedió una íntima entrevista a CARAS México para hablar de su carrera y su vida personal. Estas fueron las últimas palabras que dio a la revista.

“No ha sido del todo fácil, pues a veces estás arriba y otras hasta abajo y tienes que saber que no has llegado. Hoy día, los jóvenes en el medio se suben a un ladrillo y creen que ya llegaron, lo que no saben es que es una carrera de resistencia, disciplina, respeto, puntualidad y ser amable con toda la gente que trabaja a nuestro lado”, dijo el año pasado.

“No tengo mucho tiempo por delante, entonces me falta aprovechar lo que me queda de salud y juventud, para irme en diferentes barcos por el mundo, a comunicarme con todos los dioses de todas las culturas, que es el mismo, pues el mensaje que comparte aquí o en África es amor”, comentó sobre sus últimos deseos.

¿HAY ALGO DE LO QUE TE ARREPIENTAS?

En mi carrera no, de nada. Yo sí respondo y si en algo me equivoqué, habrá sido una enseñanza. Y si hice algo bien, podría asegurar que no me sentí mejor por ello, pues al final somos seres humanos que nos podemos equivocar o acertar.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE ENORGULLECE HASTA ESTE PUNTO DE TU CARRERA?

Mi presencia diciendo siempre la verdad. La gente cree en mí porque jamás he dicho una mentira. Tener la credibilidad del público es motivo de orgullo.