Juan Soler revela la verdad sobre su salida del programa “Sale el Sol”

El actor y conductor Juan Soler abandonó el programa “Sale el Sol” tras comentario con doble sentido sobre las piernas de su compañera Mónica Noguera. Fue durante una emisión en vivo del show que el argentino incomodó a todos sus compañeras en el estudio, en especial a Mónica, quien trató de cambiar el tema rápidamente. El comentario de Soler desató un gran número de reacciones en redes sociales, donde lo calificaron como “vulgar” y “misógino”.

El conductor se fue del programa en medio de la polémica que generó su comentario a Mónica Noguera. Juan se conmovió hasta las lágrimas en su último programa. Cabe mencionar que fue en “Sale el Sol” que Juan conoció a su actual pareja Paulina Mercado.

Sin embargo, esta no habría sido la razón por la que Juan se fue del programa, más bien sería porque ya tiene un proyecto en puerta y él mismo tomó la decisión de irse para enfocarse en su carrera como actor. Así lo compartió durante un live en Instagram que realizó con su novia Paulina Mercado, donde respondió algunas preguntas de sus seguidores.

Con total honestidad, Juan Soler mencionó, “me fui del programa porque el domingo viajo a Guadalajara, voy a hacer una película controversial, donde mi personaje, ya salió en el periódico, es un caso real, pero ficcionado ahora, mi personaje termina ajusticiado por la ley, me encantó aceptarlo, y bueno esa es una de las razones”.

Por otro lado, detalló los proyectos en los que trabajará en los próximos meses. “Regresando de la película empiezo a grabar una serie en tono de comedia, eso va a ser para Televisa, y es una serie que me va a tomar siete semanas de trabajo duro, pues al estar dentro del elenco protagonista, ahí si no hay tiempo, es estar permanentemente trabajando”.

Asimismo, habló del aprendizaje que le dejó el trabajar en “Sale el Sol”, “fue una oportundidad de aprender una forma nueva de comunicarse que es por medio de la conducción. Bien o mal, o regular, o creciendo, me encontré con una profesión nueva, pero me encontré con una familia a la que no voy a olvidar nunca, a la que le estoy profundamente agradecido”, contó.