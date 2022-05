Julián Gil reveló los motivos de su separación con Marjorie de Sousa

El actor Julián Gil confesó en una entrevista con Yordi Rosado qué fue lo que detonó el conflicto legal con Marjorie de Sousa, la mamá de su hijo.

Julian Gil habló como nunca antes del conflicto que enfrenta con la mamá de su hijo Matías, la actriz Marjorie de Sousa, y recordó los detalles de su relación con la venezolana y los motivos que los llevaron a su separación.

“Nosotros tuvimos una relación en el 2011, estábamos haciendo una novela juntos… en aquel entonces, ella tenía una pareja y yo tenía otra pareja, trabajamos toda la novela, nos dejamos de ver un tiempo, nos reencontramos en Miami y comenzamos a salir; yo decido terminar esa relación en mayo de 2011, ¿los motivos? incompatiblilidad… no me sentía a fin ni cómodo con ella, esto por diferentes personalidades de ella”, reveló el intérprete.

Tras esta ruptura, no volvió a saber de Marjorie hasta 2014, año en que nuevamente coincidió con la actriz en una telenovela.

“Empezamos a hacer el proyecto y ahí nos convertimos en grandes amigos. Éramos tan amigos que se terminó mudando al mismo edificio donde yo vivía… a ella le encantaba el departamento donde vivía, así que ayudé a que consiguiera un departamento, nos hicimos más amigos porque hasta vecinos éramos”.

Julian destacó que aunque Marjorie le lanzó indirectas para retomar su relación, él siempre tuvo claro que ya no funcionaban como pareja, aunque se dieron otra oportunidad.

“Siguió pasando el tiempo… ella si me lanzó una que otra indirecta para volver, pero yo solo la quería como amiga”.

“Un sábado hice un asado, la invité, empezamos a tomar, me emborraché, y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Después de eso, como si nada hubiera pasado… y pasaron los días y un día me llama para contarme que iba a entrar a los últimos capítulos de la telenovela que estaba haciendo… empieza a hacer la novela y en uno de esos días me dice – estoy embarazada”.

Julián admitió que la noticia le cayó como ‘balde de agua fría’, sin embargo, dijo que le propuso a Marjorie comenzar desde cero para darle una familia al bebé que estaban esperando.

“Nos sentamos a ver cómo íbamos a manejar la situación, qué iba a pasar y dijimos, ‘vamos a salir, vamos a empezar a salir y vamos a ver de qué manera, quizá, el nacimiento del niño era una señal de que debíamos estar juntos. Inclusive hasta me comprometo con ella, le doy el anillo… era la primera vez que le daba un anillo de compromiso a alguien… con toda la intención de casarme, de formar una familia…”.

Posteriormente, al mes de que nació Matías comenzaron todos sus problemas y reveló que la mamá de la actriz tiene un problema grave de alcohol por lo que esto le generó un problema a Gil, pues considera que la convivencia se convirtió en una “tortura”.

“La señora no me dejaba acercarme al niño, no me dejaba tocarlo”, sostuvo.

“Marjorie no puedo estar aquí porque me afecta, me están dando ataques de ansiedad y yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá, yo amo a Matí, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme una vez más…” agregó.

En tanto, dijo que le ofreció tres opciones, una fue irse de la casa hasta que la actriz solucionara sus problemas con su mamá, la segunda, que alquilaba una casa a dos cuadras y la tercera mandar a su mamá con su hermano, a lo que Marjorie respondió, “no, mi mamá no se va de esta casa, tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas y si te vas, voy a entender que nos abandonaste”, dijo Sousa.

A partir de ese momento comenzó todo el conflicto legal y mediático que han protagonizado.

