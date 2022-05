Julián Gil revela que fue diagnosticado con cáncer de piel

El actor Julián Gil compartió su testimonio luego de que le diagnosticaran cáncer de piel hace un año.

Mediante un video, Julián Gil mostró la cicatriz que le dejó en el pecho y trató de concientizar a sus seguidores sobre el cáncer de piel para realizarse chequeos constantes y tomar los cuidados necesarios para prevenir esta enfermedad.

Julián tuvo que ser sometido a una cirugía para que los médicos le extirparan un “lunarcito con relieve”, que le salió en el pecho y que le dejó una cicatriz.

“Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. Los quiero”, fue el mensaje con el que reveló su caso.

Julián considera que fue el “exceso de sol”, lo que le provocó esta enfermedad. “Los que me conocen saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, mucho, mucho. Yo siempre quería estar negro, achicharrado y era de los que me ponía aceite de bebé para tomar el sol y me ponía patas pa’arriba… yo me creía superhéroe y a mí no me va a dar”, confesó en el clip.

Actualmente, el actor argentino debe hacerse revisiones médicas cada seis meses, además, confesó que le salió algo en la nariz, “que aparentemente a la doctora no le gustó”.

Asimismo, Gil le aconsejó a sus fans en el video que compartió en Facebook, tomar precauciones al exponerse al sol. “Así que no tomen sol, o tomen usando protector, bloqueador y demás…”.