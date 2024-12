Justin Baldoni alista una polémica contrademanda contra Blake Lively: lo que sabemos

La batalla legal entre los actores Justin Baldoni y Blake Lively continúa escalando. Tras la demanda inicial de Lively por presunto acoso sexual y difamación durante el rodaje de “It ends with us”, Baldoni prepara una contrademanda que, según su abogado, “sorprenderá a todos”. Este conflicto que mantiene la atención de Hollywood y los medios en los últimos días, se perfila como uno de los escándalos más sonados en la farándula durante 2025.

¿Qué alega Justin Baldoni en su contrademanda contra Blake Lively?

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, declaró a Deadline que la contrademanda no es una simple respuesta a las acusaciones de Lively, sino una “búsqueda deliberada de la verdad”. Freedman afirma que la demanda “destapará y expondrá la narrativa falsa y destructiva que fue diseñada intencionalmente”. Alega que las pruebas presentadas por Lively, como los mensajes de texto publicados por el New York Times, fueron “manipuladas y fusionadas sin contexto”.

¿Cuál es la estrategia legal de Justin Baldoni?

La estrategia de Baldoni, según su abogado, se centra en demostrar la falsedad de las acusaciones de Lively y exponer una supuesta manipulación mediática. Freedman compara la situación con casos anteriores como los de Megyn Kelly y Gabrielle Union contra NBC, al sugerir que la verdad finalmente saldrá a la luz. Además, acusa a la publicista de Lively, Leslie Sloane, de orquestar una campaña de desprestigio contra Baldoni, para revertir las acusaciones iniciales y mejorar la reputación de Lively.

¿Qué pruebas presentará Justin Baldoni en su defensa?

Aunque los detalles específicos de las pruebas no han sido revelados, Freedman insinúa que contarán con “pruebas reales” que “contarán la verdadera historia”. Se espera que estas pruebas contradigan las afirmaciones de Lively sobre el comportamiento de Baldoni en el set y durante la promoción de la película. El abogado también cuestiona la veracidad de los mensajes de texto presentados por Lively, al alegar que fueron sacados de contexto.

¿Cómo respondió el equipo de Blake Lively a las acusaciones?

Leslie Sloane, la publicista de Lively, negó categóricamente las acusaciones de Freedman. En declaraciones a Deadline, Sloane afirmó que las sugerencias de Baldoni y su equipo sobre su participación en la creación de “historias de prensa” son falsas. Remitió a la denuncia original de Lively y a otra demanda presentada por Jonesworks LLC y Stephanie Jones, que, según ella, proporcionan detalles sobre la supuesta campaña contra su clienta.

Este conflicto legal significa un impacto significativo en la imagen pública de ambos actores. Las acusaciones de acoso sexual son graves y pueden dañar la reputación de cualquier persona involucrada.

¿Cómo inició la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni?

La disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni se hizo pública tras el estreno de “It ends with us”. Lively acusó a Baldoni de comportamiento inapropiado durante el rodaje, como comentarios sexuales, improvisaciones no consensuadas y una posterior campaña de difamación. Estas acusaciones llevaron a la demanda inicial de Lively contra Baldoni.

¿Qué rol juega la película “It ends with us” en este conflicto?

“It ends with us” es el punto de origen del conflicto. Las acusaciones de Lively se centran en el comportamiento de Baldoni durante el rodaje de esta película. La promoción de la misma también se vio afectada por la creciente tensión entre los actores, lo que llevó a Lively a distanciarse de las actividades promocionales conjuntas.

¿Qué pasó entre Justin Baldoni y Blake Lively?

La relación laboral entre Justin Baldoni y Blake Lively, que comenzó durante la filmación de “It ends with us”, se deterioró gravemente. Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y de orquestar una campaña de difamación en su contra. Baldoni, a través de su abogado, niega las acusaciones y prepara una contrademanda, bajo el alegato de una manipulación mediática por parte de Lively.

¿Por qué Blake Lively demandó a Justin Baldoni?

Blake Lively demandó a Justin Baldoni por presunto acoso sexual durante el rodaje de “It ends with us”. Las acusaciones incluyen comentarios sexuales inapropiados, improvisaciones no consensuadas en escenas íntimas, invasión de privacidad y una posterior campaña de difamación para dañar su reputación. Lively busca justicia y pretende exponer lo que considera un comportamiento inaceptable en el ámbito laboral. La autora de la novela en que se basa la película, Colleen Hoover, así como la coprotagonista, Jenny Slate de Lively, han apoyado a la esposa de Ryan Reynolds, lo que puede inclinar la balanza sobre la verdad acerca del comportamiento de Baldoni.