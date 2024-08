¿Qué pasó? Toda la verdad sobre la tensa relación de Blake Lively y Justin Baldoni en “Romper el círculo”

“Romper el círculo”, la película que trae a la gran pantalla la aclamada novela de Colleen Hoover, “It Ends With Us”, ha sido objeto de gran expectación por su trama intensa que aborda temas de violencia doméstica y resiliencia femenina.

Sin embargo, más allá de la trama, el rodaje de la película se vio envuelto en controversias que nadie anticipó. Blake Lively y Justin Baldoni se vieron envueltos en una serie de tensiones que capturaron la atención de la industria y el público.

¿Qué pasó entre Blake Lively y Justin Baldoni?

Las diferencias entre Lively y Baldoni surgieron principalmente alrededor de decisiones creativas durante el rodaje en Nueva Jersey.

Testigos indican que las discusiones entre la actriz y el director eran frecuentes y acaloradas, lo que creó un ambiente laboral tenso.

Estas disputas no se limitaron a interacciones privadas, sino que se hicieron evidentes en la dinámica general del equipo de producción, hasta afectar la atmósfera en el set.

También te puede interesar: Cuánto cuesta rentar el rancho donde Pepe Aguilar celebró su cumpleaños con Ángela Aguilar y Christian Nodal

¿Cómo influyó la tensión entre los actores en la producción?

La fricción entre los dos no solo perturbó el rodaje, también se reflejó en la fase de promoción de la película. Tradicionalmente, los actores y el equipo de una película presentan un frente unido durante la promoción, pero Lively y Baldoni han optado por evitar apariciones públicas conjuntas, algo que alimenta aún más los rumores sobre la gravedad de sus desacuerdos.

Las recientes entrevistas muestran cómo los actores expresan sus perspectivas divergentes sobre la película, con Lively enfocada en aspectos más allá de la victimización de su personaje, mientras que Baldoni hace uso de su plataforma para concienciar sobre la violencia de género.

Según reportes, Lively buscó influir en el montaje final de la película, lo que incluyó la incorporación de personal externo, algo que incrementó las tensiones durante la posproducción.

Esto se sumó a los retos enfrentados por Baldoni al dirigir, lo que complicó la relación laboral y personal entre ambos.

¿Qué consecuencias podría tener para la película la tensión entre los protagonistas?

A medida que “Romper el círculo” se estrena, el público y los críticos están atentos no solo al contenido de la película sino también a cómo estas tensiones detrás de cámaras podrían haber influido en la química en pantalla y la calidad general del film.

Las preocupaciones van más allá de las repercusiones inmediatas en la taquilla; también afectan la percepción de la obra literaria y su mensaje esencial.

¿Habrá una secuela de “Romper el círculo”?

Con toda esta controversia, surge la pregunta de cómo se manejarán las tensiones existentes si se considera una secuela, puesto que la obra literaria original la tiene.

La situación llegó a un punto tal que, cuando se preguntó a Baldoni sobre la posibilidad de dirigir una secuela, sugirió que Lively podría ser una mejor opción para ello, su respuesta refleja un reconocimiento tácito de sus diferencias irreconciliables.

𝚕𝚒𝚕𝚢 𝚋𝚕𝚘𝚘𝚖'𝚜 𝚒𝚜 𝚗𝚘𝚠 𝚘𝚙𝚎𝚗. #ItEndsWithUsMovie - exclusively in theaters august 9. ♡ pic.twitter.com/MmfoRMSf1P — It Ends With Us (@ItEndsWithUs) May 16, 2024

¿Cuántos libros son de la saga “Romper el círculo”?

La serie consta de dos libros:

“Romper el círculo” (It Ends with Us): La novela original que nos introduce en la historia de Lily y Ryle.

“Volver a empezar” (It Starts with Us): Esta secuela, publicada en 2022, se centra en la relación de Lily con Atlas, su primer amor.

Elenco de “Romper el círculo”, ¿quién es quién?

El elenco principal de la película “Romper el Círculo” está conformado por:



Blake Lively como Lily Bloom

como Lily Bloom Justin Baldoni como Ryle Kincaid

como Ryle Kincaid Brandon Sklenar como Atlas Corrigan

como Atlas Corrigan Jenny Slate como Allysa

como Allysa Hasan Minhaj como Marshall

como Marshall Amy Morton como la Sra. Bloom

como la Sra. Bloom Carmen LoPorto como Jorge

como Jorge Gabriella Luiz como Sofía

También te puede interesar: Luis Miguel confirma 10 nuevos conciertos en México: cuándo y dónde serán