Justin Baldoni enfrenta un nuevo revés en medio del conflicto con Blake Lively: murió un compañero de elenco

Murió el actor Francisco San Martin a los 39 años de edad, conocido por su papel de ‘Fabián’, en la exitosa serie ‘Jane the Virgin’, donde compartió créditos con Gina Rodríguez y Justin Baldoni.

El médico forense del condado de Los Ángeles informó que el hecho sucedió el pasado 16 de enero en su casa y la causa de muerte fue “suicidio por ahorcamiento”.

También es recordado por su papel de Darío Hernández en ‘Days of our Lives’. Actuó en la telenovela ‘The Bold and the Beautiful’ en 2017, así como en la película ‘Behind the Candelabra’ junto a Michael Douglas y Matt Damon.

Camila Banus, la actriz que interpretó el papel de su hermana Gabi en ‘Days of Our Lives’, despidió a Francisco San Martín con un conmovedor mensaje en sus Instagram Stories: “Pepe, qué puedo decir más que te amo y que descanses en paz mi amigo. Te amo mucho mucho mucho. Quisiera habértelo dicho más”.

Hasta el momento, sus compañeros de elenco de ‘Jane the Virgin’ no se han pronunciado, incluyendo a Justin Baldoni, quien no ha publicado nada en redes sociales desde el pasado 10 de diciembre.

Gina Rodríguez y Francisco San Martin Captura Jane the Virgin

¿Quién era Francisco San Martín?

Francisco San Martín fue un actor nacido en Mallorca, España, pero pasó gran parte de su infancia en Montana, Estados Unidos, antes de regresar a su país natal en su adolescencia.

Descubrió su pasión por la actuación en su juventud, lo que lo llevó a dar un importante paso en su carrera en 2010, interpretando a Darío Hernández en la serie ‘Days of Our Lives’, donde apareció en 59 episodios.

Más tarde participó en la telenovela ‘Belleza y Poder’ y despegó aún más en la tercera temporada de ‘Jane the Virgin’, donde le dio vida a Fabián Regalo del Cielo, personaje que vivió un breve romance con la protagonista.

Su última publicación en Instagram fue en septiembre de 2024 con una fotografía en la que aparece con amigos, sin embargo, poco a poco se fue alejando de los reflectores y su última aparición fue en los cortometrajes ‘Hot Up Closer’ y ‘Dot’.