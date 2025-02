¿Karla Sofía Gascón renunciará a su nominación al Oscar? La actriz responde entre lágrimas

Karla Sofía Gascón está envuelta en polémica luego de que miles de internautas pidieron su retiro de las nominaciones al premio Oscar tras rescatar tuits viejos de la actriz, lo que la llevó a desactivar su cuenta de X.

La intérprete española está nominada en la categoría de ‘Mejor Actriz’, sin embargo, en redes sociales es acusada de xenofobia, racismo y promover discursos de odio, pues se viralizaron antiguas publicaciones de la protagonista de ‘Emilia Pérez’ en las que hace comentarios ofensivos contra los musulmanes, los afroamericanos, los asiáticos y la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.

¿Karla Sofía Gascón renunciará a su nominación en los premios Oscar?

Karla Sofía Gascón le concedió una entrevista a CNN, donde fue cuestionada sobre si pensaba renunciar a su nominación en los premios Oscar debido a la controversia en la que está envuelta, pero ella explicó que no podía hacerlo, pues se le está considerando a este galardón por un trabajo que ella hizo.

Además, la famosa de 52 años aseguró que no ha cometido ningún crimen y no es culpable de ninguna de las cosas negativas de las que se le está culpando.

“Yo no puedo renunciar a una nominación porque lo que se está valorando es mi trabajo actoral y yo no puedo renunciar tampoco a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni soy nada de lo que toda ésta gente se ha encargado de intentar hacer creer”, señaló.

Pese a que no piensa hacerse a un lado en los premios de la Academia, se dijo lista para que le retiren su nominación, siempre y cuando se haga de forma justa y con argumentos válidos.

“No tengo nada que ocultar, por eso estoy aquí hablando contigo, no tengo porqué renunciar, quien quiera apartarme, que piensa que tal, yo solamente le pido que sea de verdad justamente y probando absolutamente que yo he escrito algo con un sentido para hacer daño, porque si no es así porque el mundo en el que estamos va a ser muy difícil que lo recuperemos”.

Karla Sofía Gascón se disculpa por sus antiguos tuits

“Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente y en mi futuro”, dijo la actriz.

Señaló que sus mensajes fueron sacados de contexto y que precisamente utiliza la ironía para denunciar la hipocresía del ser humano y usa su personaje “malvado” en tercera persona para manifestarse.

“Yo utilizo muchísimo (en mis mensajes) la ironía, el sarcasmo, la exageración y un recurso que es hablar en tercera persona; como si lo que yo escribo, lo estuviera escribiendo alguien que piensa de una manera negativa”, dijo.

“Karla Sofía Gascón”:

Porque en una entrevista con CNN, aseguró que no es racista ya que, si lo fuera, no hubiese trabajado con Zoe Saldaña. pic.twitter.com/oVLlIqhEqf — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 3, 2025

Karla Sofía Gascón asegura que nunca criticó a Selena Gomez.

Uno de los tuits virales hacía referencia hacia Selena Gomez, compañera de reparto de Karla Sofía Gascón en ‘Emilia Pérez’, sin embargo, la española negó que ella hubiera escrito dicho mensaje.

“No es mío (el tuit) por supuesto, yo jamás he dicho nada de mi compañera, jamás me referiría así”, explicó.

También dijo que ha hablado con Zoe Saldaña y con Selena Gomez sobre esta situación: “Ellas me conocen perfectamente. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas”.

En un tuit de 2022, Karla Sofía Gascón supuestamente llamó a Selena Gomez “rata rica”, pero ella desmintió que ese mensaje haya sido de su autoría.