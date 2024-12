Kate Beckinsale rompió el silencio con un desgarrador testimonio sobre el acoso y violencia que sufrió en el set

La actriz británica Kate Beckinsale sacudió recientemente a la industria del entretenimiento al revelar episodios de abuso y violencia laboral que vivió a lo largo de su carrera. Tras las denuncias de Blake Lively contra Justin Baldoni por acoso en el set, Beckinsale decidió compartir sus propias vivencias en un extenso video publicado en su cuenta de Instagram, donde describió momentos de tensión, aislamiento y maltrato.

¿Qué motivó a Kate Beckinsale a hablar ahora?

Beckinsale, de 51 años, mencionó que la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni fue el detonante para que ella abriera finalmente el capítulo más doloroso de su trayectoria profesional.

Aunque la estrella de la saga “Inframundo” aclaró que no conoce personalmente a Lively ni a Baldoni, señaló que la “máquina” de represalias contra quienes denuncian situaciones de violencia sigue activa y todavía devasta carreras.

¿Cuál fue la denuncia que realizó Kate Beckinsale?

En uno de los relatos que Kate Beckinsale consideró “solo la punta del iceberg”, la actriz recordó un rodaje en el que, tras manifestar su preocupación por el comportamiento de un coprotagonista con problemas de alcohol, los directivos la calificaron como “idiota” a través del walkie-talkie, medio por el cual ella misma pudo escuchar.

“Estaba consternada porque mi compañero de reparto bebía todos los días, llegaba tarde al set y ni siquiera se aprendía sus líneas. Eso significaba esperar horas y no podía regresar a ver a mi hija por las noches”, contó.

En vez de solucionar el problema, la producción le dio una bicicleta para llenar el tiempo libre que pasaba esperando que el otro actor estuviera en condiciones de rodar.

¿Cómo afectó su salud la exigencia laboral?

Otra de las revelaciones de Beckinsale involucró un estricto régimen de dieta y ejercicio que le impusieron en un proyecto, a tal punto que perdió su período dos veces. También recordó sentirse desprotegida durante secuencias de peleas en dos películas diferentes, donde las condiciones de seguridad eran insuficientes. Incluso tuvo que someterse a varias resonancias magnéticas para comprobar que sus lesiones eran reales y no un pretexto.

“En lugar de recibirme con comprensión, me hicieron sentir culpable, como si yo fuera el problema. Me dejaban fuera de las cenas con el elenco y me ignoraban en cuanto expresaba preocupación”, lamentó la actriz.

Uno de los testimonios más impactantes de Kate Beckinsale fue cuando una publicista, a la que ella misma había contratado, la presionó para presentarse a una sesión de fotos apenas un día después de haber sufrido un aborto espontáneo.

“Le dije: ‘Estoy sangrando, acabo de perder un embarazo, no quiero estar con extraños cambiándome de ropa’, y me respondió: ‘Si no vas, te demandarán’”.

Este episodio marcó un antes y un después en la forma en que Beckinsale comprendía el lado más crudo de la industria: la falta de empatía.

¿Qué dijo Kate Beckinsale sobre la situación laboral de la industria?

Aunque Kate Beckinsale reconoce que las nuevas generaciones de mujeres en Hollywood están alzando la voz con más fuerza, enfatizó que estos abusos y comportamientos hostiles no son algo “arcaico” o superado. Las actitudes de descrédito y humillación persisten y pueden afectar a cualquier mujer que se atreva a denunciar.

“El caso de Blake Lively me recordó cuán viva sigue la costumbre de desacreditar a quienes alzan la voz. Es una maquinaria para aplastarte, y no solo en esta industria, sino también en otras”, advirtió la protagonista de Underworld.

En sus declaraciones, Beckinsale no solo busca compartir lo que ha pasado, sino dar un paso hacia delante para que, de ahora en más, se quiebre la dinámica de silencio que envuelve a los abusos en Hollywood. Aplaude que mujeres como Lively den a conocer sus historias, pues ello ayuda a desactivar las estrategias de manipulación que los agresores utilizan para atemorizar y desacreditar a sus víctimas.

¿Quién es Kate Beckinsale? Brave biografía

Kate Beckinsale nació el 26 de julio de 1973 en Chiswick, Londres, en el seno de una familia de actores. Inició su carrera apareciendo en producciones británicas antes de ganar reconocimiento internacional gracias a su papel en Pearl Harbor (2001).

Con el paso de los años, se consolidó como una figura versátil al protagonizar comedias románticas, cintas de acción y thrillers sobrenaturales. A pesar de los éxitos en taquilla y la fama que rodea su nombre, Beckinsale ha revelado facetas sombrías del mundo cinematográfico que la han llevado a alzar la voz en defensa de un trato más justo hacia las mujeres.

Filmografía de Kate Beckinsale

Much Ado About Nothing (1993) – Su debut cinematográfico en la obra de Shakespeare dirigida por Kenneth Branagh.

(1993) – Su debut cinematográfico en la obra de Shakespeare dirigida por Kenneth Branagh. Pearl Harbor (2001) – Papel que le otorgó fama mundial, interpretando a la enfermera Evelyn Johnson.

(2001) – Papel que le otorgó fama mundial, interpretando a la enfermera Evelyn Johnson. Serendipity

Underworld (2003) – La saga en la que interpretó a la vampira Selene la consolidó como una estrella de acción.

(2003) – La saga en la que interpretó a la vampira Selene la consolidó como una estrella de acción. Van Helsing (2004) – Aventura gótica junto a Hugh Jackman.

(2004) – Aventura gótica junto a Hugh Jackman. The Aviator (2004) – Dirigida por Martin Scorsese, interpreta a Ava Gardner.

(2004) – Dirigida por Martin Scorsese, interpreta a Ava Gardner. Click (2006) – Comedia familiar con Adam Sandler.

(2006) – Comedia familiar con Adam Sandler. Total Recall (2012) – Remake de la cinta de ciencia ficción, donde retomó el rol de villana.

(2012) – Remake de la cinta de ciencia ficción, donde retomó el rol de villana. Love & Friendship (2016) – Drama de época basado en la obra de Jane Austen, bajo la dirección de Whit Stillman.

Además de su participación en diversos filmes, Beckinsale ha incursionado en producciones televisivas y proyectos independientes, lo que le permitió construir una carrera multifacética que la ha llevado a convertirse en una de las actrices británicas más reconocidas de su generación.

Kate Beckinsale espera que su testimonio aliente a otras mujeres a no guardar silencio y a denunciar las situaciones de violencia y acoso que persisten en la industria. Su valentía, sumada a la de figuras como Blake Lively, proyecta una luz de esperanza para combatir las dinámicas de poder que todavía asolan muchos sets de rodaje en pleno siglo XXI.