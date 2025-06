Yadhira Carrillo sobre su relación con Juan Collado: “Estamos tan bien”

En un reciente encuentro con la prensa, Yadhira Carrillo dejó en claro que pese a todos los rumores que circulan sobre su matrimonio con Juan Collado, dijo que mantienen una buena relación.

“Juan y yo estamos bien. Hablamos todos los días. Es todo precioso conmigo. Estoy tan amada, cuidada, protegida, pegada a él, él a mí. Estamos muy bien, muchas gracias. Y así va a ser toda la vida”, expresó la actriz, quien aseguró que ni ella ni su esposo prestan atención a los rumores que surgen constantemente en torno a su relación.

“No desmiento nada. Lo que pasa es que no veo rumores. No veo, la verdad es que no veo chismecillos. Aparte que ando muy ocupada. Aunque no tuviera nada que hacer, no es algo que veo porque son pasajeros”, comentó Yadhira Carrillo.

“Desde que empezamos hay chisme desde el día uno, de millones de cosas. Y eso a él y a mí no nos quita nunca el sueño, ni tampoco le damos un minuto de tiempo a las cosas que la gente tiene tiempo de ponerse a inventar”, añadió la famosa actriz.

Durante la conversación, Carrillo aprovechó para enviar un mensaje a los hijos de Juan Collado y Leti Calderón. “Le mando un abrazo y todo mi cariño, también a ella ya los bebés, a los niños, los quiero mucho”.