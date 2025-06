Lucerito Mijares responde a los señalamientos por ser una “nepo baby”

Durante un encuentro con los medios, Lucerito Mijares abordó las críticas a su persona por ser hija de famosos y especificó que en ocasiones hay muchos hijos de artistas que se han propuesto hacer una carrera parecida a la de sus padres, pero que no son exitosos porque el público o su talento no lo permiten.

“Siento que hay hijos de artistas que han querido cantar o bailar y no por ser hijos de artistas son famosos, creo que también depende mucho de eso porque la gente, especialmente en México, aporta muchísimo y apoyan demasiado, pero luego sí son mala onda”, dijo Lucerito quien subrayó que el apoyo de los padres famosos puede ser un impulso, pero la fama y conexión con el público dependen del talento.

La mamá de Lucerito ya había intervenido en este debate hace unos meses cuando defendió a sus hijos frente a los señalamientos de favoritismo y destacó que la verdadera vocación no está determinada por el entorno familiar.

“Nuestros hijos no son artistas porque son hijos de artistas, no sean envidiosos, ni traumados, se calman. Son artistas porque lo traen adentro. Entiendes cuando una persona tiene una vocación, sea hijo de famoso o no. Tiene ese arte ahí y lo tiene que sacar, entonces qué padre que a la gente le guste”.

Cabe mencionar que el término “nepobaby” proviene de la palabra “nepotismo” que significa utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio mérito y capacidad.

En esta industria, el término es usado para describir a los hijos de famosos que presuntamente acceden a mejores oportunidades o facilidades dentro de la industria gracias a la fama de sus padres.