Javier Bardem rompe el silencio sobre la lucha de Penélope Cruz contra la depresión posparto

Javier Bardem hizo una declaración personal en entrevista con The New York Times a poco tiempo de cumplir 15 años de casado. Como pocas veces, habló de los momentos complicados que vivió junto a su esposa, Penélope Cruz, como la depresión posparto que vivió la actriz tras el nacimiento de su primer hijo, Leo, en 2011.

Aunque no estaba en sus planes tener una familia, dijo que ha sido increíble ser papá. “Sucedió de forma natural. Nunca me sentí presionado. Nunca sentí la obligación de hacerlo. Y gracias a Dios, sucedió. Es increíble cómo no recuerdo mi vida antes de tener hijos”.

El actor explicó que no logró comprender del todo la profundidad del sufrimiento que tenía su esposa. “Como hombre, has acompañado a esa persona, pero no has pasado por lo que ella ha pasado. El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo, y era todo nuevo para ella. Ahora está mejor”, dijo Javier Bardem, quien destacó la fortaleza de su esposa, a pesar de que no podía comprenderla en su totalidad.

“Desafortunadamente, no pude comprender la dimensión de lo que era. Pero más tarde, lo hice. Es una mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa por haber podido compartido”.

“Ahora está mejor, pero hace 14 años, se preguntaba, ¿Está bien compartir esto con mi esposo?. ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?”.