Cazzu confesó que su amor por Christian Nodal la llevó a querer convertirse en mamá

Cazzu habló sobre su maternidad con Inti, quien está a punto de cumplir dos años de edad.

La rapera reconoció que nunca estuvo en sus planes prioritarios el convertirse en mamá, sin embargo, cuando se enamoró de Christian Nodal su postura cambió por completo y, a cuatro meses de su noviazgo con el cantante, se embarazó de Inti.

La artista dijo que está feliz de ser madre, pese a que nunca fue un deseo presente para ella. “Me encanta ser mamá, el otro día lo hablé con mi psicólogo, le dije ‘para mí, esto era un proyecto oculto que yo tenía en mi interior”, dijo.

“Yo sentía que en algún momento, capaz, iba a ser mamá pero no sabía como, ni nunca me acordaba que tenía que haber otra parte para serlo”, añadió.

Cazzu mencionó que cuando se enteró que iba a ser mamá, fue toda una sorpresa para ella, aunque era algo que anhelaba por lo enamorada que estaba de Nodal.

“Soy muy responsable con mis cosas, no improviso tanto, y de repente, estuve cuatro meses de novia y me quedé embarazada. De repente me enamoré y bueno... en ese momento sonó bien”.