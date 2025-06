Juez autoriza a Justin Baldoni ver chats de Blake Lively y Taylor Swift

El juez federal Lewis J. Liman autorizó al actor y productor a acceder a mensajes entre Lively y la cantante, siempre que estén relacionados con la película Romper el circulo (It Ends With Us) o con la batalla legal en curso entre ambos sectores.

La orden se produce después de que la defensa de Lively intentara impedir el acceso a Baldoni a las comunicaciones privadas entre la actriz y su amiga cercana, alegando que eran “irrelevantes” para el caso.

El juez no estuvo de acuerdo, según documentos obtenidos por The Hollywood Reporter, Liman consideró que las conversaciones son “razonablemente importantes”, porque Lively identificó a Swift como una persona que “probablemente tendría conocimiento de quejas o discusiones sobre el ambiente laboral durante el rodaje”.

“La solicitud de los mensajes con Swift respecto a la película y este proceso están razonablemente justificadas, para descubrir información que pueda probar o refutar las acusaciones de acoso y represalias de Lively”, escribió el juez Liman en su decisión.

Tras esta acción, los representantes legales de Lively acusaron a Baldoni de utilizar la fama de Swift como una distracción de la verdadera razón del juicio.

En declaraciones recogidas por People, un portavoz de Lively afirmó, “seguiremos denunciando los esfuerzos implacables de Baldoni por explotar la popularidad de la Sra. Swift, lo cual desde el primer día no ha sido más que una distracción de las serias acusaciones de acoso sexual y represalias que enfrentan él y Wayfarer”.

Además, la defensa señaló que Swift ya no está legalmente implicada de forma directa. La cantante había sido citada formalmente en mayo por los abogados de Baldoni, pero la citación fue retirada posteriormente.

Cuando la cantautora fue citada, un vocero argumentó que ella nunca visitó el set ni tenía participación de decisiones importantes en la cinta.

“No participó en ningún casting ni decisiones creativas, no compuso la música del film, no vio ningún corte ni hizo sugerencias, ni siquiera vio la película hasta semanas después de su estreno”.

Cabe mencionar que Swift no tuvo un rol activo en la producción de It Ends With Us, pero otorgó la licencia de una de sus canciones, My Tears Riochet, para la banda sonora.