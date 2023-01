Kate del Castillo nos habla sobre su nuevo proyecto “Volver a caer”

La actriz protagonista y productora de la nueva serie del servicio de streaming premium de TelevisaUnivision, ViX+, “Volver a caer”, nos cuenta todos los detalles acerca de este proyecto en el que encarna a una Ana Karenina moderna y mexicana, en la adaptación del clásico de León Tolstói.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Cortesía VIX

Kate del Castillo, junto con sus socias de Cholawood Productions, Carmen Cervantes y Jessica Maldonado, así como con Endemol Shine Boomdog, producen la nueva serie del servicio de streaming premium de TelevisaUnivision, ViX+, “Volver a caer”, la cual trae a la pantalla una adaptación del clásico de León Tolstói con una Ana Karenina contemporánea y mexicanizada.

En entrevista, Kate del Castillo nos comparte todo sobre este nuevo proyecto. “Me siento más feliz que nunca. Se están cumpliendo todos mis sueños y ahora no nada más como actriz, sino como productora también”. Asimismo, nos habla sobre el propósito de Cholawood Productions, su nueva casa productora.

“Lo que queremos es contar grandes historias y hacer grandes proyectos en los que las mujeres no sean sexualizadas, objetivizadas y estereotipadas”. Al señalar el hecho de que es un ejemplo de fortaleza para muchas, la actriz responde conmovida, “Si soy fuerte, es porque la vida me ha obligado a serlo. Siempre he dicho que la razón por la cual lo soy es porque me permito ser vulnerable; sin una no hay la otra. También, he sido muy coherente en mis creencias, actos y sé aceptar cuando cometo errores. Creo que el ser la misma persona frente y detrás de cámaras, es lo que le ha permitido al público percibir mi autenticidad y eso me hace muy feliz”.

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE ANTES DE EMPEZAR UN PROYECTO?

Existen proyectos que tienen grandes actores y producciones, pero no funcionan porque no tienen una buena historia que contar. Siempre he dicho que sea una película o una serie, la trama es lo más importante.

ESTA ES TU PRIMERA SERIE CON CHOLAWOOD PRODUCTIONS, ¿QUÉ APRENDISTE CON ESTE PROYECTO?

Aprendí muchísimo como productora ejecutiva. Estuvimos totalmente involucradas desde los primeros drafts de los capítulos, hasta la post producción. Estamos de lleno, metidas en absolutamente todo y creo que es la única manera en la que realmente podemos dejar el sello de Cholawood.

CUÉNTANOS SOBRE “VOLVER A CAER”, ¿QUÉ TE LLAMÓ A HACER ESTA SERIE?

Es una adaptación de la serie australiana “The Beautiful Lie”, basada en la novela de Tolstói. Desde que la vimos mis socias y yo, supimos que era el tipo de historia que queríamos contar; en la que se habla de tabúes que en esa época no tenían un nombre, pero sucedían y hoy día continúan.

Lo más lindo y frustrante al mismo tiempo de esta adaptación es que no tuvimos que cambiar casi nada de la historia.

¿EXISTE CIERTA PRESIÓN AL REINTERPRETAR UN CLÁSICO TAN IMPORTANTE COMO EL DE ANA KARENINA?

Desde luego que hay presión, pero nos encantan los retos.Tuvimos la fortuna de trabajar con grandes escritoras españolas, quienes estuvieron abiertas a escuchar consejos para dirigir el proyecto al público mexicano; el cual siempre fue nuestro principal objetivo. Estoy muy emocionada con el resultado y de ver cómo va a reaccionar la gente.

Descubre la entrevista de Kate del Castillo completa en la edición impresa CARAS FEBRERO

