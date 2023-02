Kate del Castillo quedó asombrada con lo que le dijo la reina Letizia

La actriz mexicana y la reina Letizia coincidieron en la inauguración del Instituto Cervantes de Los Ángeles.

No solo fue Eugenio Derbez quien tuvo oportunidad de saludar personalmente a la reina, sino también la actriz Kate del Castillo, quien reveló de qué habló con la monarca, pues en las imágenes que circulan del evento se observa que ambas intercambian palabras. La protagonista de “La reina del sur”, Kate del Castillo expresó durante una entrevista que la reina es una gran mujer, “divina, una mujer increíble”, mencionó durante una entrevista para el programa “Hoy”. Asimismo, reveló qué fue lo que hablaron durante su encuentro en la alfombra roja del evento, donde además posaron juntas para una fotografía que se compartió en redes sociales. “Me dice que cumplió años casi igual que yo, somos de la misma edad”. “Me dijo que estaba viendo mi Instagram y que le encanta todo lo que hago, así que me pareció muy divertido que me dijera que vio mi Instagram”, dijo sobre su breve charla con la esposa del rey Felipe VI.

Foto: Instagram

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, también fueron invitados al evento

El actor Eugenio Derbez reapareció recuperado tras el accidente que sufrió y lo hizo junto a Letizia de España. Eugenio y Alessandra compartieron las imágenes de su paso por la alfombra roja de la inauguración, donde el actor y la cantante tuvieron la oportunidad de saludar a Letizia de España, quien fue la invitada especial de dicho evento.