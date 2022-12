Kate del Castillo revela qué pasa con la salud de su padre Eric

La famosa actriz rompió el silencio y aclaró cómo se encuentra el actor Eric del Castillo.

La protagonista de “La Reina del Sur”, Kate del Castillo, explicó qué fue lo que sucedió en el video que circuló en redes sociales, donde el histrión no la reconoció, lo que provocó varias especulaciones sobre el estado de salud de Eric del Castillo y la preocupación de sus seguidores.

Durante un encuentro con la prensa, Kate del Castillo respondió ante los cuestionamientos sobre si su padre podría estar enfermo y respondió, “no estaba desconcertado para nada, solo que no ve bien, es nada más eso. Mi papá tiene 88 años, no ve bien”, aseguró.

Asimismo, indicó que no tiene nada que ocultar sobe la salud de don Eric y afirmó que solo tiene un problema de vista por su edad.

“El chiste es que ya no ve bien, entonces no me reconoció en ese momento…. está más lúcido que nunca, lo que pasa es que no ve bien, mi papá ya no puede leer, porque tiene una cosa en los ojos una partecita completamente deteriorada, no hay ni operación ni nada; la mácula es la que tiene dañada, entonces hay una degeneración ahí que no hay manera de arreglarlo”, expresó.

Aunado a lo anterior, comentó que debido a este problema de vista, el primer actor se las tiene que ingeniar para seguir trabajando y aprenderse sus diálogos.

“Así que ya no puede leer guiones, los tiene que escuchar, se los lee mi madre o se lo aprende todo fonéticamente y cosas así porque ya no puede leer. Eso es lo único que tiene mi padre, que eso no es poca cosa, pero fuera de eso está lúcido completamente, igual mi madre”, concluyó.

