Kate Moss desmiente a Amber Heard y revela que Depp no la agredió

La modelo Kate Moss subió al estrado para testificar en el juicio por difamación de su ex pareja Johnny Depp contra Amber Heard.

Kate Moss testificó que Johnny Depp nunca la empujó por las escaleras como había dicho en el juicio Amber Heard, después de que señaló que recordaba “rumores”, de que Depp empujó a Moss por una escalera y ella abofeteó al actor para evitar que dañara a su hermana en una pelea.

Desde Inglaterra, Kate testificó virtualmente como testigo de refutación del actor y le dijo al jurado que él nunca la empujó por las escaleras. Moss testificó durante menos de tres minutos.

De esta manera, desmintió las declaraciones de Heard y dijo que cuando era pareja de él fue a Jamaica y que en un momento del viaje hubo una tormenta y ella cayó por las escaleras y se lesionó la espalda.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, reveló Moss.

“Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, resaltó.

En tanto, el abogado del actor de “Piratas del Caribe”, le preguntó a la modelo si Depp alguna vez la había empujado por las escaleras durante su relación, y ella respondió, “No, nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”.

