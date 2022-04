Fernanda Castillo demostró lo orgullosa que está del proceso que ha vivido para lograr su mejor versión.

La famosa actriz, Fernanda Castillo causó revuelo en redes sociales al publicar unas imágenes donde posó con un bikini y pareo de colores, con los que dejó ver sus abs.

En el post que compartió la actriz de “El Señor de los Cielos”, escribió un texto en el que destaca el proceso de disciplina y amor propio que ha vivido, aunque resaltó que no ha sido fácil llevar a cabo una dieta balanceada y nuevas rutinas de ejercicio.

“Hace mucho tiempo no me sentía tan bien conmigo y con mi cuerpo”, expresó la artista que acaba de cumplir 40 años y sin duda se ve mejor que nunca.

“Estoy muy orgullosa porque siento que me he recuperado como mujer al trabajar en la mejor versión de mí, no porque mi cuerpo antes estuviera mal ni fuera menos hermoso, sino que he buscado el cuerpo que a mí me hace sentir en armonía, el cuerpo que yo decido tener, no el que nadie me impone”, resaltó la mexicana.

Al borde de la muerte…

En diciembre de 2020, Fernanda y su esposo Erik Hayser recibieron a su primer hijo, Liam, quien llenó de felicidad la vida de sus padres, sin embargo, Castillo atravesó un momento sumamente difícil ya que fue intervenida quirúrgicamente tras presentar una fuerte hemorragia obstétrica, lo que la puso al borde de la muerte.

Sin embargo, a un año de la difícil situación, la actriz se muestra de lo más feliz y relajada presumiendo “cuerpazo”.