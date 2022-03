Exclusiva- La actriz Fernanda Castillo nos habla de su regreso al teatro

Fernanda Castillo inició su carrera en el teatro, en 2019 trabajó sobre el escenario por última vez. Ahora vuelve con Siete veces adiós, con Alan Estada y grandes amigos.

Regresar al teatro y a un musical hace que recuerde por qué decidí incursionar en esta carrera, además de revivir por qué me emocionaba tanto y por qué me parecía increíble tener contacto con el público para compartir con él lo que a mí me impulsó a ser actriz.

Recuerdo que de niña veía musicales y decía: ‘yo quiero hacer eso, porque el teatro hace que la gente olvide que está triste’. Y tal vez, a esta edad y con este proyecto, pueda hacerle honor de nuevo a esas ganas que tenía de pequeña”, expresa emocionada Fernanda al hablar de su regreso a los escenarios, pues fue en 2019 cuando hizo teatro por última vez, en la obra Hermanas, junto a Arcelia Ramírez.

“El teatro es en donde empecé, en donde me he formado, y es muy emocionante pensar que la gente que solo ha visto mi trabajo en el cine o en la televisión, va a tener la oportunidad de verme en donde me siento más libre y más creativa”, expresa con ilusión.

No obstante, su retorno a las tablas se presenta a poco más de un año de haberse convertido en madre, pues fue en diciembre de 2020 cuando junto a su pareja, el también actor, Erik Hayser, le dieron la bienvenida a su hijo Liam.

Desde entonces y hasta la fecha, la sonorense se había dedicado por completo a su rol de madre, pero hoy confiesa que volver a trabajar, le brinda gran felicidad. “Estoy muy ilusionada; tengo poco más de un año de ser madre y ya tenía muchas ganas de regresar a la vida laboral, y hoy lo hago con un proyecto que me emociona mucho… Y aunque me cuesta un poco de trabajo, me hace mucha ilusión y vale la pena. Además, sé que es algo que debo aprender, como mamá y como persona, pues yo tengo que seguir realizándome para darle ese ejemplo a mi hijo. Ahora me siento muy contenta y llena de vida, ya que disfruto la oportunidad de hacer lo que más me gusta y de tener en casa a alguien que me espera y que me ve como modelo”, nos confiesa.

Te puede interesar: Fernanda Castillo se aferró a la vida por su hijo

De esta manera, es como Fernanda Castillo vuelve al teatro completamente emocionada y lista para deconstruirse y reinventarse como actriz. “Es como ir de nuevo a la escuela y redescubrir a la actriz que soy, después de casi 20 años de carrera. Regresar a las tablas es ponerme a prueba, es quitarme muletillas y vicios para volverme a construir… Creo que todo el tiempo estoy a prueba y busco nuevos retos para no estancarme en lo cómodo, pues no me gustaría nunca creer que terminé de aprender. Pretendo mantenerme humilde y pensar que estoy a la mitad de lo que debería estar o de lo que debería saber”.

Descubre el artículo completo en la edición CARAS MARZO