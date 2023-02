La actriz Karla Esquivel nos habla de su personaje en “Mi Camino es Amarte”

Fotos cortesía @rodorigelfoto

“Me siento super contenta de formar parte de una historia así y de interpretar a un personaje como Gaby. Ella es una chava que al principio no encuentra muy bien cuál es su rumbo pero a lo largo de la historia, se va descubriendo a sí misma y que es una mujer llena de errores como cualquier otra persona. Pero creo que lo más bonito de Gaby, es que se perdona y aprende de esos errores”, cuenta Karla al inicio de la entrevista sobre su papel en la telenovela.

¿Qué opinas sobre la responsabilidad que a veces el público le cobra a los personajes femeninos, en el cual pareciera que no pueden cometer errores?

Creo que poco a poco vamos creando personajes más humanos con los que el público pueda identificarse y sobre todo empatizar con ellos. Es muy importante hacer notar que las personas cambian y que las segundas, terceras o hasta cuartas oportunidades, valen la pena.

Karla menciona que incluso quienes ven la serie, le han escrito para expresarle su opinión respecto a Gaby, esto debido, a que inicialmente no fue bien recibido el personaje. Sin embargo, esas mismas personas volvieron a comunicarse con ella, para ahora celebrar el crecimiento y cambio que comenzó a tener.

¿Cuáles dirías que son esos aspectos con los que te identificas de tu personaje?

A Gaby se le hace muy fácil mentir y ocultar verdades. La verdad es que en un principio yo si la juzgaba un poco. Pero basta con verme en un espejo y darme cuenta que yo también he pasado por ahí en algunas cosas similares, a mi también a veces se me ha hecho fácil actuar como ella, entonces toparme con su personaje es como un shock de realidad. De Karla me llevo eso, la capacidad de perdonarte a ti misma, voltear la página y decir `cometí este error, lo admito, lo acepto pero no voy a arrastrarlo, sino aprenderé de el.

¿Cómo es la dinámica con tus otros compañeros del programa?

La verdad fue muy sencillo desde el principio, a Rodrigo por ejemplo ya lo conocía desde el CEA entonces desde el casting se hizo un click muy padre. Nos agarramos cariño muy rápido y ahora somos grandes amigos.

¿De dónde viene tu pasión por la actuación?

De mi abuelo materno. Él de joven era actor y lo dejó pero cuando me platicaba de sus años de actor yo veía cómo le brillaban los ojos y pensé en que yo quería hacer algo que me apasionara de la misma forma que a él. Yo me estaba inclinando más hacia la literatura y no sabía que al final sería también la actuación.

Karla menciona que fue su mamá quien le sugirió hacer el casting para entrar al CEA y que desde el primer día se adaptó básicamente de manera inmediata. Tomando así la oportunidad de convertirse en una exitosa actriz.

“Pienso que no solo estoy cumpliendo mi sueño sino el de mi abuelo”, compartió Karla.

¿Qué papeles dirías que son muy demandantes para un actor?

He tenido la fortuna de que he hecho de todo en mi carrera. He hecho la buena, la mala etc. Disfruto mucho hacer ambas pero creo que la mala es un poco más divertido como actriz porque las protagonistas buenas sufrimos mucho, en el sentido de que es un sube y baja de emociones hasta el último día. Lo que me gusta de ser actriz, es meterme en la vida de otra persona, lo que caiga siempre lo recibiré con los brazos abiertos porque sé que me va a enseñar algo y que además el público lo va a gozar conmigo.

¿Cuál es un género en el que te gustaría actuar ?

El drama me encanta pero creo que sí me gustaría hacer algo de acción. Explosiones, golpes y stunts es algo que me gustaría muchísimo experimentar (risas). Siento que es muy retador, algunos proyectos que son de ese estilo, se graban en su mayoría en pantalla verde entonces qué es más actuar, que imaginarte un entorno que no está ahí! Me encantaría hacer algo así.

En palabras de Karla, ella menciona lo importante y grato que es esta nueva comunicación, gracias a las redes sociales. Sobre todo porque ahora, las actrices pueden tener contacto directo con su público. “Es un arma de doble filo porque si tu no sabes quien eres y no eres seguro de ti mismo, un comentario te puede llevar a la ruina. Por eso es importante dejar ir los negativos, escuchar lo que sí sea crítica constructiva, y apoyarse de los positivos.”

Karla menciona que un suceso común en grabaciones, es que a veces los actores llegan a conectar mucho con su personaje. Tanto, que en ocasiones a veces pueden no estar de acuerdo con el guión, debido a la cercana conexión que forman con ellos. Sin embargo, ella explica que la meta es que el personaje aparezca, entonces más bien, se trata de abrir una plática entre escritor, director y el actor. “Quien dirige y quien escribe, tienen una visión perfecta de cómo quieren que sea su historia y personajes, así que se trata de trabajar en equipo” agregó.

La actriz menciona que una cosa que ella le da a sus personajes, es escribirles una breve autobiografía, con fecha de nacimiento y muy importante, signo zodiacal. En sus palabras, es su forma de prestarle y agradecerle al personaje, su cuerpo y voz para interpretarlo.

Finalmente Karla declaró hacia la próxima generación de actores, que nunca se dejen tumbar por un “No” ya que es la carrera en donde más lo van a escuchar . “Si tú misma crees en tu talento, sabes que esa palabra no te define. También es importante buscar personajes que te llenen el alma y no sólo tomar cualquiera que esté disponible o por querer llegar más rápido a la fama. Finalmente la fama es consecuencia de que hagas bien tu trabajo. Enfocarse en hacer personajes entrañables y sobre todo transmitir un mensaje traascenden, es lo que yo considero importante. Ese es mi mensaje”