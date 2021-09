La actriz Marion Cotillard recibe el premio Donostia

Por Diana Laura Sánchez

La actriz francesa Marion Cotillard fue galardonada con el premio Donostia en la gala inaugural de la 69 edición del Festival de Cine en San Sebastián.

Una de las grandes estrellas del cine europeo, ganadora de los premios Oscar, BAFTA, César y Globo de Oro, como mejor actriz, recibió en San Sebastián el premio honorífico a su carrera de manos de su amiga y también actriz Penélope Cruz, ambas se abrazaron en el escenario y compartieron una gran sonrisa.

En el 2008 ganó el Oscar a mejor actriz en su interpretación como Édith Piaf en la película La vida en rosa, fue la única mujer en ganar este galardón a mejor actriz por una película francesa. “Voló muy alto, vimos a una actriz maravillosamente poseída por el espíritu de una figura legendaria”, expresó Cruz refiriéndose al trabajo de Marion.

Penélope Cruz y Marion Cotillard trabajaron juntas en el rodaje musical Nine en 2009. En el 2018 la actriz francesa le entregó a Cruz el César de Honor en la 43º ceremonia de los premios del cine francés convirtiéndose en la segunda española con este galardón.

La actriz de 45 años, presenta su documental Bigger Than Us, del cual es la productora, y retrata el activismo por todo el mundo, en el cual destacan problemáticas del medio ambiente, crisis migratoria, entre otros. “Me gusta ayudar y apoyar a la gente, y lo hago feliz, la responsabilidad me llega de otra manera, esa la vivo en el rodaje”, comenta.

El festival se está llevando a cabo con una serie de restricciones por la pandemia como aforos reducidos y mascarillas obligatorias. Más de 170 filmes serán exhibidos hasta el sábado 25 de septiembre, día de la gala de premiación.

ALFOMBRA ROJA

En esta desfilaron grandes estrellas como, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Irene Escolar, Antonio Banderas, quien llegó acompañado de su hija Stella.

Fotos Getty Images