La cantante Alaska pierde la visión de un ojo; este es su estado de salud

La intérprete de “A quién le importa”, María Olvido Gara Jova, mejor conocida dentro de la industria musical como Alaska sorprendió a sus seguidores con la noticia.

“Estaba caminando por la casa y se hizo en el ojo como un árbol de Navidad, y muchos flashes de colores y de ahí fue a negro el ojo. Se vio que es un trombo, tengo la vena central de la retina afectada. Yo no veo nada, aunque ahora veo un poquito más. Se están buscando posibles causas”, escribió.

“Efectivamente, el lunes tuve una trombosis en uno de mis ojos, el cual ocasionó una oclusión ocular de la vena central de la retina y un edema macular”, detalló.

Piensa que el estrés fue lo que le causó esto, aunque asegura que ya está en rehabilitación para ver si podrá recuperar la vista.

De acuerdo con la propia cantante, tuvo una oclusión ocular de la vena central de la retina y edema macular. Los doctores le advirtieron que por ello perdería la visión.

Alaska apareció en una foto con un parche en el ojo izquierdo y ante los comentarios acerca de su estado de salud, la cantante nacida en la Ciudad de México optó por aclarar lo sucedido y mencionó que está siendo atendida.

“Como veo que está publicado por todas partes atajemos las dudas, efectivamente estoy con pérdida total de visión. Estoy magnifícamente atendida y debo tener paciencia. La recuperación no es de un día para otro. El parche no es por otro problema de salud, es porque no me quiero maquillar por preocupación, porque me tratan con inyecciones intravítreas. Y gracias por vuestra preocupación”.