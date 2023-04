La cantante Ariana Grande responde a las críticas sobre su cambio físico

La cantante Ariana Grande se ha pronunciado a través de su cuenta de TikTok sobre lo duro que ha sido recibir críticas constantes sobre su cuerpo y el cambio físico que pueda o no tener una persona, y aclaró que el cuerpo con el que se le compara es la versión menos sana de ella, pues durante una época “tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal”.



En el video que dura tres minutos, Ariana Grande relata los problemas de salud que padeció hace años y también reflexiona sobre lo difícil que es estar constantemente expuesta a las críticas y los comentarios, comenzando a decir que no hace esto a menudo pero es necesario en esta ocasión expresarse pues no puede más con estos comentarios constantes que le hacen desde ya hace algunos meses.

La intérprete explica públicamente el malestar que siente al estar expuesta de manera constante al “body shaming”, que sigue afectando a una gran cantidad de personas en todo el mundo al burlarse del aspecto físico de otra persona ajena a ti. Ariana Grande comenta que hay varias maneras de lucir saludable o guapa, y no le parece justo que se le compare con otra versión antigua de ella misma, en donde no la estaba pasando bien, y está conciente de los problemas de salud que tenía, pues ella los consideraba sanos esos estándares que ahora sabe que no son así.

Aunque Ariana no haya confirmado cuándo fue esa mala época, lo más probable es que la artista se refiera a varios momentos que marcaron su vida entre 2017 y 2020, como el atentado durante su concierto en Mánchester del 2017, hasta la muerte de su exnovio Mac Miller en septiembre de 2018 a causa de una sobredosis, que sin duda marcan la vida de una persona.

Y a pesar de reconocer que no le debe explicaciones a nadie por sus problemas de salud, e independientemente de todo lo que ha vivido, decidió subir este video y presentarse de manera natural, sin maquillaje ni filtro alguno con la esperanza de que algo bueno pueda surgir. “Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Aunque tu comentario intente ser con cariño y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona pueda estar trabajando en ello. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, comentó.

Cerró este mensaje con palabras llenas de amor y apoyo a todos los que han pasado por algo similar diciendo que todos son preciosos sin importar lo que estén pasando, la cara que tengas en esos momentos tal vez difíciles, el maquillaje que uses, los procedimientos estéticos o no que tengas, cada quien sabe las batallas que libra y todos tienen algo de especial sin importar estas cuestiones físicas.

Es importante seguir promoviendo mensajes de autoaceptación y detener el hate que las personas siguen haciendo a otros por temas del físico. En los cuatro meses ya que van de este año, varias famosas han decidido expresarse públicamente, lanzando un mensaje contra las críticas hacia su físico, cosa que no debeía pasar, pero que se aplaude por la valentía de detener el bullyng que sufren.

Madonna por ejemplo, el pasado febrero dijo estar “atrapada en la discriminación por edad y misoginia”, Selena Gomez también habló de las innumerables críticas por su aumento de peso recientemente comentando que su medicación es importante y que prefiere estar sana y cuidarse.