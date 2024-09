¡La espera terminó! Gwen Stefani anunció su quinto álbum de estudio: todos los detalles aquí

Gwen Stefani vuelve a la música con su quinto álbum de estudio, tras años de no trabajar en nuevo material. La cantante reveló que el nombre de su próximo disco es ‘Bouquet’ y estará disponible el próximo 15 de noviembre.

La jueza del programa The Voice hizo el anuncio en sus redes sociales, donde compartió una imagen de lo que sería la portada del material. En la fotografía, se puede ver a Gwen en un traje a cuadros marrón y un sombrero vaquero de color rosa, mientras sostiene una rosa blanca.

‘Bouquet’ incluirá 10 canciones en total y varias de estas son de una temática de flores, con títulos como “Empty Vase,” “Marigolds” y “Purple Irises,” un dueto junto con su esposo Blake Shelton que lanzó en febrero pasado.

La exintegrante de No Doubt ya había hablado desde el mes pasado sobre este nuevo álbum, cuando compartió un throwback de una foto de una niña con unas flores. Hace unos días también publicó un adelanto de la canción ‘Somebody Else’s’.

Este nuevo album marca el regreso a la música de Stefani desde 2017, cuando lanzó un disco llamado You Make It Feel Like Christmas. El LP llegó solamente un año después de su tercer disco como solista, This Is What the Truth Feels Like.

“Nunca voy a escribir algo que no refleje completamente lo que está pasando en mi vida”, dijo en una ocasión para la revista People.

“Antes de escribir mi primera canción, yo era una chica disléxica que no sabía cómo encajaba. Entonces pensé: ‘Oh, este es mi poder mágico. Me siento muy honrada de haber recibido el don de serlo’. Puedo escribir música y me lo tomo muy en serio”.

Actualmente, Stefani está de regreso como coach en The Voice para la temporada 26 del programa, junto con Snoop Dogg, Reba McEntire y Michael Bublé.

