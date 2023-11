La hija de Andrés García habló por primera vez sobre la muerte de su padre: “Yo me siento en paz”

Andrea García, hija de Andrés García, habló públicamente sobre la muerte de su padre, quien falleció hace siete meses.

A pesar de las especulaciones sobre su relación con el actor, Andrea desmintió las versiones que sugerían una mala relación entre ellos.

Según la conductora, tuvo la oportunidad de hablar con su padre antes de su fallecimiento y está en paz con la relación que sostuvieron, ya que solo ella conoce la verdadera historia entre ambos.

Andy, la hija de Andrés García, rompió el silencio

Andrea García hizo su primera aparición pública después de la muerte de su padre durante la alfombra roja de la película “Radical”, protagonizada por Eugenio Derbez y estrenada recientemente en Los Ángeles.

Durante este evento, el programa “Ventaneando” aprovechó la ocasión para preguntarle sobre la relación que mantenía con su padre antes de su fallecimiento, en contraposición a las declaraciones de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, quien afirmó que ambos llevaban mucho tiempo sin hablarse, llegando al punto de que el actor no la incluyó en su testamento.

Sin embargo, para Andrea, los problemas con su padre pudieron ser resueltos en vida. Ella compartió que tuvo la oportunidad de acercarse a él, aclarar las cosas y quedarse con el recuerdo más hermoso que compartieron como padre e hija.

“Yo me siento en paz, tuve la oportunidad de conectar bonito, profundo de alma a alma con mi papi, antes de que falleciera, gracias a Dios, y eso es lo que me llevo”, expresó.

Para Andrea, los bienes materiales que Andrés García dejó atrás no tienen importancia, ya que considera que el mejor legado que le dejó su padre fueron las enseñanzas y los momentos especiales que compartieron juntos.

“Yo, con lo que me quedo; la herencia de mi padre, me la dejó en vida, pero es espiritual, todo lo que pude aprender de él, todas las cosas bonitas, las memorias, todo lo compartido, eso para mí es todo”, destacó.

Andrea también respondió a las preguntas sobre las supuestas acusaciones que llevaron al distanciamiento entre ella y su padre, especialmente después de que se mencionara que Andrés García había afirmado que Andrea lo acusó de violación, lo que supuestamente llevó a su distanciamiento y desheredación. Andrea negó estas acusaciones y afirmó que ama a su padre y que él era un buen ser humano.

“Todo se exagera, sí hay muchas mentiras, hay muchas declaraciones que no son ciertas, pero yo sé la verdad, me reservo la verdad y ese capítulo queda cerrado con broche de oro”, afirmó.

Su relación con Margarita Portillo

En cuanto a su relación con Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, Andrea admitió que nunca tuvieron una relación cercana y que la comunicación entre ellas no se dio de manera natural.

“Nunca se dio, como que se da o no se da, como dicen ‘lo que no nace, no crece’”, expresó.

Sin embargo, Andrea destacó que tiene una buena relación con sus hermanos mayores, Andres Jr. y Leonardo, a quienes guarda mucho cariño y saluda con gusto cada vez que los encuentra, a pesar de que no los ve con frecuencia.