La hija de Joan Sebastian revela cómo fue la distribución de la millonaria herencia del cantante

A casi 10 años de la muerte de Joan Sebastian, aún no se resuelven los asuntos sobre su herencia, así lo dio a conocer Juliana Figueroa, la hija menor del intérprete de ‘Tatuajes’.

Recientemente, la joven de 22 años reveló que, pese a que se había dicho que la situación legal estaba casi resuelta, ella no ha recibido ni un peso de lo que le corresponde del patrimonio de su famoso padre.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió una serie de capturas donde mostró la presunta distribución de la herencia del ‘Poeta del Pueblo’, pero aseguró que sus hermanos supuestamente se organizaron para repartirse los bienes del cantante.

Juliana Figueroa acusa a sus hermanos de avariciosos

Estos documentos exhiben los supuestos malos manejos que habrían hecho algunos herederos de Joan Sebastian, y Juliana señaló que a ella no le han dado nada de lo que le corresponde.

“Años de no quererme meter y no decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente. Aquí la cantidad de dinero de que se han auto asignado y robado y ojo que mi nombre no está porque a mí ni un peso se me ha dado en ya 10 años”, escribió junto a un excel donde se detalla todo lo que presuntamente han recibido sus hermanos.

Juliana Figueroa también aseguró que las cuentas bancarias,inmuebles, terrenos, caballos y demás pertenencias de Joan Sebastian que aparecen en los documentos, no fueron incluidas en la sucesión testamentaria que inició tras la muerte del cantante y que hasta hoy no se ha resuelto.

Capturas Juliana Figueroa Instagram @julianajfigueroa

“La verdad esto a mi me da mucha vergüenza pero prendieron el cerro, ahora que se queme. No sé qué tienen en contra mía, si yo no les he hecho nada. Vivo en paz y tranquilidad en mi mundo, y se sabe (...) Y pensar que su propia gente fueron los que me pasaron las pruebas porque están cansados de lo (emoji de rata) que son”, añadió.

“Ahora va la mía, bebés, espero y estén listos para ver todo lo que se ha robado esta gente disque buenas y muy derechas”, añadió.

“Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todos sus hijos y que salgan tan avariciosos. Los que me conocen saben que no acepto un peso de nadie”.

También aseguró que ha salido adelante gracias al trabajo de su mamá y de ella misma, pues ni cuando era menor de edad le dieron lo que le correspondía.

“Nunca espero nada de nadie porque he trabajado desde chiquita por mis cosas. Mi mamá y mi papá me han dado TODO. Yo necesidad de esto no tengo porque gracias a Dios tengo techo, comida y familia unida y llena de amor. Solo se me hace una injusticia todo esto”

“Tal parece que mis hermanos creen que solo ellos son merecedores del dinero y trabajo de mi padre”.

Juliana Figueroa le envía un fuerte mensaje a José Manuel Figueroa

La joven le mandó un mensaje a su hermano mayor, José Manuel Figueroa y aseguró que, aunque no le guarda rencor, pide que las cosas sean justas y legales.

“José Manuel tiene casi 50 años y está peleando por algo que él fue el que más disfrutó a mi padre en vida. Imaginar que está peleando con unas ‘niñas’ tanto conmigo como con Dyave y Marce. Yo no odio a nadie y estoy con que se haga justicia para todos, pero que nos toque por igual”.

También dijo que sus hermanos se repartieron joyas que pertenecían a Joan Sebastian y de eso a ella no le tocó absolutamente nada.

“Y más cosas de las que no existen listas, solo ellos saben qué hicieron con todas las joyas de mi padre, lo cual me dicen que también se las repartieron después de que falleció mi padre”.

Mensajes de Juliana Figueroa Instagram @julianajfigueroa

¿Cuándo murió Joan Sebastian?

Joan Sebastian falleció el 13 de julio de 2015 a los 64 años de edad luego de una larga batalla contra el cáncer de huesos, pero, a pesar de vivir 16 años con esta enfermedad, el cantante jamás pensó en hacer su testamento, lo que ha complicado la situación.

Desde su muerte comenzó un litigio por la herencia del ‘Poeta del Pueblo’, mismo que ha durado más de 9 años. Según el periodista Gustavo Aldolfo Infante, la fortuna del intérprete asciende a varios millones de dólares, así como contratos con disqueras, regalías y más de 50 propiedades por todo México.

¿Cuántos hijos tuvo Joan Sebastian?

Con Teresa González tuvo a: José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús Figueroa González.

Con Maribel Guardia tuvo a: Julián Figueroa

Con María del Carmen Ocampo tuvo a: Zarelea Figueroa Ocampo

De dos noviazgos distintos tuvo a: Joana, Juliana y D’Yave.

Trigo Figueroa fue asesinado el 27 de agosto de 2006 en Texas, tenía 27 años. Juan Sebastián también fue asesinado tres años después, el 12 de junio de 2010, cuando tenía 32 años de edad en un club nocturno en Cuernavaca, Morelos.

Julián Figueroa murió a los 27 años de edad a causa de un infarto al miocardio y fibrilación ventricular en la casa de su mamá, Maribel Guardia, en la Ciudad de México.