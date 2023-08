La hija menor de Carlos Villagrán ‘Kiko’ padece esta enfermedad: “la vida te cambia en un segundo”

El famoso actor mexicano Carlos Villagrán se encargó de darle vida a “Kiko” en ‘El Chavo del 8', y dio un gran salto a la fama tras haber interpretado a este personaje favorito de la televisión mexicana que protagonizó más de 130 episodios hasta que el show llegó a su fin. Después de que se acabó el programa, el actor siguió con su vida y tuvo siete hijos de tres relaciones diferentes. Edson, Vanessa, Samantha, Sylvia, Gustavo y Paulo Villagrán, aunque es Vanessa quien ha estado más cerca del ojo público.

A sus 40 años, Vanessa es toda una celebridad en redes sociales, pues su cuenta de Instagram tiene casi 85 mil seguidores y miles de publicaciones en las que demuestra lo cercana que es a su papá, a tal grado de convertirse en su mano derecha en el ámbito laboral. Lamentablemente Vanessa ha compartido unas noticias no tan buenas sobre su salud: padece cáncer de mama, y se lo detectaron en junio 2023.

Vanessa, hija menor de Carlos Villagrán ‘Kiko’, padece cáncer de mama

“El 6 de Junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer. Dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como a seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida”, comenzó Vanessa a relatar este suceso, y confesó que tanto ella como su papá lloraron ante esta noticia. "[Carlos] a diario, pero a distancia me habla por teléfono, lloramos, pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mi. Te amo!”

“La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo. La salud es lo más importante. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y a darle”. vanessa Villagrán sobre padecer cáncer de mama.

¿Cuántas hijas tiene Vanessa Villagrán?

Vanessa es la encargada de llevar la agenda de Carlos, quien actualmente tiene 79 años de edad. Es madre soltera de dos niñas llamadas Zara y Scarllet. Lamentablemente, Zara murió de manera prematura debido a que fue diagnosticada con una patología conocida como mielomeningocele espina bifida. Cabe mencionar que su abuelo la cuidó hasta el último momento.