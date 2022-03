La historia nunca antes contada de Vicente Fernández según Olga Wornat

LA HISTORIA DEL HOMBRE LLAMADO VICENTE FERNÁNDEZ

La vida del último gran ídolo mexicano es narrada con sus claroscuros, pues “yo no sé escribir cuentos de hadas, no me interesa escribirlos y tampoco me interesa leerlos”, asegura la escritora, “yo no sé hacer una historia rosa, porque la vida de los seres humanos es compleja. Yo cuento la vida del hombre detrás del ídolo”.

Así, Olga lleva a sus lectores a los inicios de Vicente Fernández; los coloca en Huentitán el Alto, en Jalisco, donde el cantante sufrió de pobreza y violencia por parte de su padre alcohólico. “Esto también lo contaba Chente ‒yo no descubrí nada, lo que hice fue, a partir de las cosas que él contó, profundizarlas e irme más hacia el fondo‒. Entonces eso es lo que fue, desacralizar al ídolo para contar al hombre y lo hice con todo el respeto del mundo”, asegura.