La impactante revelación que hizo Christian Nodal sobre la salud de su mamá: ¿qué dijo?

Desde su niñez, Christian Nodal vivió momentos sumamente difíciles debido a la salud de su madre, quien padecía de epilepsia.

En una reciente entrevista con Jorge Ramos en el programa “Algo personal”, el cantante compartió detalles sobre esta etapa complicada de su vida.

“Era muy difícil llegar a casa y sentir que no todo iba a estar bien porque sabía que en el día, una o dos veces, iba a pasar algo; no sabía ni qué me daba más miedo, estar o no estar…” explicó Nodal.

Nodal habló sobre los desafíos de enfrentar la epilepsia de su madre

Durante la conversación, Nodal recordó cómo la enfermedad de su madre impactaba su vida diaria, especialmente en su niñez.

“Llega a casa y ver a la Cruz Roja y todo ese rollo, ver a la persona que más amas en la vida de esa forma pues sí, sí pega,” confesó el artista.

Según él, su madre tuvo que lidiar con medicamentos que la dejaban como adormecida durante el día, lo cual era una carga emocional para él como hijo.

La música como escape

A pesar de las dificultades, la música se convirtió en un refugio para Nodal. “Siempre digo que la música fue como mi manera de ser libre, la manera de despejarme de todos los problemas,” mencionó.

Además, destacó el apoyo de su abuela, quien lo animó a integrarse en la iglesia, lo que le ayudó a encontrar consuelo y fortaleza mediante su fe.

La recuperación de la mamá de Christian Nodal

Con el tiempo, la situación de salud de su madre mejoró significativamente. “Sí, este, pues yo creo que ya están bien controlados porque tiene mucho que no toman medicamentos ni nada,” reveló Nodal.

Este cambio marcó un punto de inflexión en su vida y en la de su familia, lo que les permitió enfrentar nuevos desafíos con mayor unidad y comprensión.

Un soporte en la vida a través del amor

El intérprete de “Botella tras botella” también habló sobre cómo su madre y abuela fueron figuras cruciales en su vida, le daban todo su amor, y también la salvación en momentos de desesperación.

“Mi abuela me salvó cuando intenté aventarme de un segundo piso. No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos”, compartió con emoción.

Christian Nodal, a sus 25 años, ha aprendido a canalizar sus experiencias dolorosas en su música, lo que le ha permitido conectar con sus fans a un nivel más profundo. Sus historias muestran su talento artístico, pero también son una expresión de su resiliencia y la fuerza de los vínculos familiares que lo han moldeado como persona.

