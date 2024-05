La peculiar reacción de Danna Paola al ver una muñeca de su personaje en “María Belén”

De promoción por Brasil, como parte de la promoción de su disco “Childstar”, Danna Paola fue consentida por sus seguidores. Entre los actos que sus fans le dieron a la actriz y cantante estuvo uno que le robó la atención.

Y es que a la mexicana, de 28 años, le regalaron una muñeca del personaje de “María Belén”, de la telenovela homónima, y que es uno de los trabajos más queridos y recordados de parte del público.

Le regalaron una muñeca de María Belén 😍 pic.twitter.com/HThrtkkFbc — Adi ⭐️ (@torresdmls) May 19, 2024

"¡Yo me muero! ¡La estaba esperando muchísimo! ¡Qué fuerte!, no lo puedo creer. ¿Es para mí? No, guárdala, guárdala porque no sé cómo me la voy a llevar”, se aprecia decir a Danna en un video.

El material ha tenido diversas reacciones porque la fan de Danna le muestra la muñeca, que viene en una caja, y le dice que es para ella, pero al ver tamaño del regalo, la cantante se sinceró y le dice que mejor la guarde por lo difícil que sería trasladarla.

La telenovela “María Belén” se transmitió en el año 2001 y contó en su elenco a actores como Nora Salinas, Alejandra Barros, Harry Geithner, Maya Mishalska y René Laván.

Hoy, Danna continúa su intensa labor como cantante, recién lanzó “Childstar”, su séptimo disco, y como actriz en distintas series.