La polémica declaración de Enrique Guzmán tras acusaciones de abuso sexual

Enrique Guzmán, el conocido cantante de 80 años, enfrenta serias acusaciones y controversia en torno a un supuesto caso de abuso sexual cometido en contra de una menor.

Durante una conferencia de prensa para promocionar “La caravana del Rock & Roll”, Guzmán realizó declaraciones que han avivado el debate sobre las acusaciones en su contra.

Los señalamientos contra Enrique Guzmán

Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, acusó a Enrique Guzmán de abusar sexualmente de una menor.

Según Morales, existe un video que comprobaría estos actos. El cantante ha negado dichas acusaciones en varias ocasiones, pero su reciente declaración en la conferencia ha suscitado polémica.

Al ser cuestionado por una reportera sobre el material que supuestamente demostraría el abuso, Guzmán respondió de manera controvertida.

Primero interrogó a la periodista sobre su conocimiento de la fotografía en cuestión. Tras recibir una respuesta, Guzmán expresó: “Yo no, y me gustaría mucho (ver el material del que hablaba la reportera) porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”.

Esta declaración provocó que Guzmán decidiera abandonar la conferencia de prensa, llevando a los organizadores a dar por terminada la sesión.

El comentario de Guzmán fue ampliamente criticado en redes sociales. Aunque algunos defendieron al cantante, sugiriendo que podría haber sido un comentario sarcástico.

La cantante Angélica María, presente en la conferencia, también recibió críticas. Algunos usuarios expresaron su descontento con su reacción, la cual incluyó un abrazo y una palmada en la espalda a Guzmán antes de su partida.

Los señalamientos

Hasta el momento, Enrique Guzmán no ha emitido más declaraciones sobre el tema. Las acusaciones iniciales de Emilio Morales señalaban la existencia de un video en el que supuestamente se ve a Guzmán abusando de una menor.

Morales afirmó que dicho video estaba en posesión de Alejandra Guzmán, la madre de la menor implicada, y el propio Enrique Guzmán. También indicó que Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique, tenía conocimiento del material.

Estas acusaciones han puesto en el centro de la polémica a una de las figuras más reconocidas del espectáculo en México. La reciente declaración de Enrique Guzmán en la conferencia de prensa ha exacerbado la controversia, generando un amplio debate y condena en las redes sociales y en la opinión pública.

Hay que recordar que estos señalamientos se suman a lo dicho por Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien también realizó varias acusaciones en contra de su abuelo por abuso sexual.